Barajar y dar de nuevo

La caída en Corrientesgolpeó porque el gol deBoca Unidos llegó en elminuto 45 del ST, pero no haytiempo para bajonearse.

Siempre, en todos los deportes, hay derrotas que duelen más que otras. A saber. Si un rival te pasó por encima y te marcó cuatro goles, se debe masticar la bronca, aceptando la realidad de aquel encuentro. Buscar mejorar para que nunca más vuelva a pasar. Pero, si después de haber aguantado casi 90 minutos el marcador en cero ante el puntero y candidato del grupo para ascender, llega el gol, la sensación de vacío es enorme. Y obvio que la tristeza se apodera de todos.

El miércoles a las 22 en el "Emilio Fabrizzi" jugará por la séptima fecha del campeonato ante Chaco For Ever.

Altos Hornos Zapla sufrió en Corrientes este cachetazo, casi idéntico al padecido con Juventud Antoniana en la primera fecha del Federal A. En el coqueto "Leoncio Benítez", el equipo de Cristian Corrales había sacado pecho y se estaba llevando un punto de oro a Palpalá. Pero en la última acción, un descuido de todo el fondo dejó al juvenil Ariel Morales con el arco a su disposición y anotó el único gol para Boca Unidos, el más líder que nunca de la Zona 4.

Por supuesto que se valoró el hecho de haberle jugado de igual a igual al equipo que mantuvo la base de la B Nacional y se reforzó con jugadores de igual jerarquía, más el aporte de algunos chicos interesantes. Sin embargo, de las experiencias negativas -en este caso el resultado final- se debe aprender.

El "merengue" es un conjunto que cuenta con un nivel parejo en su plantel. Es decir, quien entra al campo, no resiente la estructura. Es un aspecto que se fundamenta en el trabajo que se realiza en la semana. Al técnico Cristian Corrales no le gusta dejar nada librado al azar, al punto que los colegas correntinos reconocieron que fue el partido que más le costó al "aurinegro" en el presente torneo.

Ahora bien, también es cierto que faltó un poco de audacia arriba. El único que sí la tuvo fue Nicolás Guzmán, que las veces que encaró fue un dolor de cabeza para el rival.

Los últimos minutos, Zapla terminó muy atrás defendiendo el cero, tal vez producto del intenso trámite, y fue su peor error.

Lo importante siempre es mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. La derrota en el Litoral es pasado. Ahora es momento de barajar y dar de nuevo. Charlar de las equivocaciones, levantarse anímicamente y pensar que se puede volver al triunfo en 48 horas cuando reciba a Chaco For Ever.

En el fútbol y en la vida, cada golpe debe asimilarse rápidamente. Recuperarse "ayer" es clave. No hay tiempo para bajonearse ni lamentarse por lo que no fue. Y en Zapla todos lo saben.

El resto de la Zona 4

La séptima fecha de la Zona 4 tendrá entre semana otros choques además del que se jugará en Palpalá.

El miércoles jugarán: Juventud Antoniana - San Jorge y San Martín de Formosa ante el líder Boca Unidos de Corrientes.

En tanto el jueves por la noche se enfrentarán Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte.

Tendrá fecha libre en esta ocasión Gimnasia y Tiro de Salta, el "albo" salteño.

“Fuimos un digno rival”

El entrenador de Altos Hornos Zapla, Cristian Corrales, tenía sensaciones encontradas luego de la derrota en Corrientes. “Es que tenemos que lamentar que se nos haya escapado sobre el final. Creo que se jugó valientemente y que se tenía controlado el juego. Más allá de que Boca Unidos tuvo la posición de la pelota, se hizo previsible y lo pudimos controlar. Lamentablemente en el gol sufrimos una segunda jugada, donde el defensor (por Ariel Morales) quedó con todo el arco a su disposición. Para mí fue un resultado injusto”, indicó.

El entrenador remarcó que “jugamos de igual a igual. Boca Unidos se sorprendió. Inclusive tuvimos algunas insinuaciones interesantes. La más clara estuvo en los pies de Catálfano, que no se dio. Son partidos con tinte de casi B Nacional, donde no se puede fallar”.

En cuanto al duelo del miércoles, explicó que “vamos a ver cómo llega cada uno y tendremos en cuenta la gente que está en un ciento veinte por ciento. Deben estar en cancha los muchachos que sostengan el ritmo del equipo. La idea es salir a ganar. En Corrientes tuvimos un juego muy digno y fue el encuentro que más inquietó al puntero del grupo. Nos volvemos con las manos vacías. Hay que intentar ahora la recuperación del plantel, de las ideas y pensar que los tres puntos tienen que quedarse en casa”.

Y coincidió con El Tribuno de Jujuy que cuando habló de recuperación se apuntará a lo anímico más que nada.

“Las cosas se hicieron muy bien a nivel general. Desde lo táctico fue un partido muy inteligente y ahora hay que ponerse a pensar en ganar el próximo partido. En sacar rápido conclusiones y en recuperar a la gente. Fundamentalmente saber que cada presentación en esta categoría se juega con un ritmo intenso y es algo para tener en cuenta siempre. Desde lo anímico estamos golpeados porque era un resultado que teníamos en la mano. Les dije recién a los muchachos que estaba muy bien que nos encontremos dolidos, que estemos muertos en el vestuario porque habíamos dejado todo y fuimos un digno rival para el puntero. Me pareció lo más coherente que el equipo lo tomé así”, concluyó.

Desde la bella Corrientes

Ciudad bien custodiada. La bella Corrientes estuvo repleta de policías todo el sábado y las primeras horas del domingo. Los efectivos se ubicaron en los edificios públicos y en las principales iglesias de la capital. ¿El motivo? El primer Encuentro Provincial Feminista de la mencionada provincia y las autoridades no quisieron lamentarse por pintadas ni incidentes que ya dejaron su sello en anteriores marchas, según comentaron El Tribuno de Jujuy. Las mujeres, lesbianas y travestis concluyeron el cónclave con un concierto en la plaza Vera, ubicada en pleno centro, y todo se desarrolló con normalidad.

Con gusto a revancha. Hace casi un año, Gimnasia derrotaba en Corrientes a Boca Unidos por la B Nacional y comenzaba el inicio de su caída al Torneo Federal A. Aquel dos a cero dejó al entonces equipo dirigido por Christian Bassedas en un mar de dudas y de capa caída.