VIDEO: El "chacarero" se floreó ante Racing

Ni el más optimista de los hinchas de Atlético El Carmen se imaginaba que su equipo iba a tener el partido soñado, al propinarle una soberana goleada por 8 a 0, a Racing de Ojo de Agua en el último partido por octavos de final de la Copa Jujuy.

En la etapa de cuartos de final, el "chacarero" recibirá a Gimnasia y Esgrima en sede a confirmar.

El encuentro se disputó en el coqueto estadio de El Carril ubicado en las afueras de San Antonio, donde Atlético hizo de local ante una nutrida asistencia de público.

Atlético aplicó el refrán del boxeo "el que pega primero, pega dos veces" porque los protagonistas no se terminaron de ubicar en la cancha, cuando en una llegada profunda lo bajaron a Cardozo y el penal lo ejecutó Tarifa, llegó a contener el arquero González, pero la pelota caprichosa entró mansamente como pidiendo permiso.

El equipo visitante se desconcertó inexplicablemente y enseguida dos goles más lo hirieron de muerte.

Tarifa de cabeza aumentó la cuenta a dos.

De nuevo se mandó Cardozo como un estilete se metió en el área, otra falta y penal que Languidey convirtió el tercero y recién iban 16 minutos de juego.

Atlético fue como un "chacarero" guapo y dominador de las acciones ante un rival convertido en sombra, a puros toques se adueñó del trámite en un monólogo de fútbol.

Tanto toqueteo de la pelota por toda la cancha dio sus frutos con tres goles más. Cada llegada tenía olor a festejo.

En ese contexto, Tarifa anotó el tercero de su cosecha personal y cuarto del equipo.

Después, Cardozo tuvo su premio a tanto despliegue con una definición perfecta, fue el quinto.

Cuando expiraba la primera etapa, Bejarano convirtió el tanto para la media docena de conquistas.

A pesar de ser superado en todos los sectores, Racing armó una contra y el arquero Romero le regaló la pelota a Paredes que no fue certero e increíblemente se comió el gol del honor ante el lamento de los casi dos centenares de simpatizantes llegados desde Ojo de Agua y La Quiaca.

El complemento fue solo para las estadísticas, Atlético El Carmen siguió con un juego sincronizado ante un rival que a pesar de la diferencia mostró en varios pasajes destellos futbolísticos de la mano de Maigua, pero no pudo solo contra el mundo.

Como dominaba a voluntad, Atlético aumentó dos veces más por intermedio de Cardozo tras una contra letal y ante la salida del arquero mandó la redonda por arriba, un golazo.

Luego fue el turno de Ramirez que solo debió empujarla.

Para colmo de males del conjunto puneño, fueron expulsados Ernesto Córdoba y Paredes, pero nunca dejaron de jugar a los toques.

Buen marco de público

San Antonio recibió la Copa Jujuy a todas luces. El estadio de Atlético El Carril contó con un buen marco de público tanto de El Carmen como de Racing de Ojo de Agua.

El “chacarero” contó con el respaldo de su gente, un colectivo lleno llegó minutos antes que inicien las acciones. Los puneños no se quedaron atrás, un buen grupo de simpatizantes de la “academia” dijeron presente con bombos y platillos que a lo largo del partido más allá del resultado, alentó al equipo.

El escenario es coqueto, pero debido a las obras que aún no se terminan y todo el escombro que rodea las tribunas, no da garantías de seguridad, igual hubo un buen comportamiento por parte de ambas parcialidades. La duda se plantea para el duelo de cuartos de final entre Atlético El Carmen y Gimnasia, ya que seguramente habrá más simpatizantes. Por lo tanto comenzaron las tratativas para ver si el encuentro se juega en el estadio “Antonio Berruezo” de Monterrico San Vicente y hasta se deslizó la posibilidad de llevarlo al “23 de Agosto”.

Gol con dedicatoria especial, Cristian Bejarano infló las mallas y corrió hacia el sector de la tribuna donde estaba su padre, ambos casi se fundieron en un abrazo trepados de la tela.

Buena recaudación, “el “chacarero” se llevó además de los 80 mil pesos de premios, un dinero extra que suma.

Elías Tarifa y su primer “hat trick”

Los delanteros viven del gol, por eso convertir siempre es importante, pero cuando haces un “hat trick” y más en copa, tiene otro sabor. “Muy contento, espero poder llevarme la pelota”, tiró Elías Tarifa, autor de tres de los ocho goles de Atlético El Carmen ante Racing de Ojo de Agua.

“La verdad que contento, hicimos un buen partido, un buen juego, se nos dio las veces que llegamos, contentos por la victoria y ahora a pensar en los cuartos de final”, expresó el goleador “chacarero” al tiempo que agregó que “fuimos efectivos, tuvimos la chance de convertir las veces que llegamos, salimos a jugar tranquilos, estuvimos bien concentrados, tuvimos un buen trabajo, pero contento porque llegamos a cuartos, vamos a jugar con Gimnasia”, puntualizó.

Tarifa ya piensa en lo que será el duelo por cuartos de final “se viene un partido importante, a seguir entrenando, seguir buscando el juego que venimos haciendo”, expresó ante El Tribuno de Jujuy y agregó que “no pensamos más que en el otro juego, salimos a jugar con un rival fuerte y se nos dio, realmente nos fue bien hoy”.

Sobre el “lobo”, el delantero de Atlético El Carmen opinó: “La verdad que uno siempre sueña, pero vamos a tener un rival difícil, un rival diferente, todos saben lo que es Gimnasia y va a estar difícil, pero nos motiva jugar con Gimnasia, vamos a tener buen marco”, puntualizó.

Jugar la Copa Jujuy para Elías Tarifa tiene un sabor diferente, “la verdad que jugar la Copa es algo diferente, te motiva ver un buen marco, está muy bien organizada, jerarquiza el fútbol de toda la provincia, el jugador sabe que tiene partido por copa y se mentaliza en salir a ganar”, explicó.

Además, tiene un plus que es el aspecto económico, “mientras pasas de rondas vas ganando plata, como en la Copa Argentina y eso a los clubes y los jugadores los motiva mucho más”, finalizó Elías Tarifa que ayer tuvo una tarde inspirada y fue el jugador que comenzó a marcar el camino de la goleada de un “chacarero” contundente. El Carmen desde el martes comenzará a pensar en el próximo duelo.

Cómo sigue la historia

Ya están los ocho equipos que pugnarán por llegar a la instancia final de la Copa Jujuy. Se viene otra fase decisiva y un incentivo mayor: 100 mil pesos.

Cuartos de final:

El domingo: Partido 15: Atlético El Carmen vs. Gimnasia y Esgrima.

El 15 o 17-10: Partido 16: Río Grande vs. Altos Hornos Zapla.

El 21-10: Partido 17: Atlético San Pedro vs. Atlético Cuyaya.

El 28-10: Partido 18: Monterrico San Vicente vs. Asociación La Viña.

Los 4 equipos ganadores clasifican a las semifinales.

Semifinal:

El 04-11: Partido 19: GP15 vs. GP18

El 11-11: Partido 20: GP16 vs. GP17

Los dos ganadores jugarán la final.

Final:

El 18-11: Partido 21: GP19 vs. GP20

El equipo vencedor será el campeón de la Copa Jujuy 2018.