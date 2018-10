Vecinos molestos por tomas de tierras en predio privado

Vecinos del barrio Antartida Argentina de Palpalá mostraron su preocupación por constantes tomas de tierras que en los últimos tiempos se viene registrando en ese sector y pidieron que se tomen cartas en el asunto.

El último hecho se registró la semana pasada y podría provocar un enfrentamiento entre vecinos que ocupan un terreno de propiedad privada y ya empezaron a construir sus viviendas de material.

Resulta que un predio de propiedad privada permanece ocupado hace más de cinco años y en lugar de que se llegue a una mediación entre el Estado y el propietario de las tierras, la empresa de Energía de la provincia habilitó medidores y cableado.

En ese sector, mas de 20 familias vecinos habían dejado un espacio que era destinado para la construcción en el futuro de un Salón de Uso Múltiple, pero días atrás un mujer que vive en ese asentamiento, trajo a otras personas y las instaló en ese espacio desocupado.

Esta situación provocó malestar tanto en los vecinos que usurparon el predio, como los vecinos que viven desde hace mucho en ese lugar.

"No sabemos quienes son, pero por lo visto necesidades no tienen, llegan en autos y motos y tomaron las tierras como si nada. Esto no debe permitirse, no puede ser posible que se ocupen tierras y mucho menos que son privadas. El mensaje que el estado está dando es que si alguien toma un terreno, su dueño no puede hacer nada", dijo una vecina del lugar, quien optó por no idenficarse por miedo a represalias.

Interviene en este hecho, personal de la Seccional 23º de Palpalá.