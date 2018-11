Artes plásticas y vida tras La Noche de los Museos

TILCARA. Mesas con el resultado de rescates arqueológico en el "Eduardo Casanova", las luces del Pucará encendidas, alumnos de la Tecnicatura Superior en Artesanías de Tumbaya, en el "Soto Avendaño", compartiendo lo aprendido en cuanto a técnicas de alfarería, y Pequeños Secretos de Origami, de Miguel Urzagasti, en el Irureta, fueron eslabones de La Noche de los Museos en Tilcara. Pero me voy a detener en lo del Terry, empezando por la propuesta "Trasmutación", de Patricia Wilde. Un primer resumen podría decir que trata de mariposas en paisajes oníricos, tema muy abordado por los pintores chinos a partir de un cuento del maestro Zhuang, quien soñó que era una mariposa y, al despertar, no supo si lo había soñado o era una mariposa que soñaba ser él. Para decirlo, Wilde afina el retrato de las mariposas alejando el fondo en cierto vaho que pudiera saber a psicodélico. De todos modos, el color de sus alas se repite en el decorado, y ese viaje de las mariposas por un entorno que puede acaso sugerir realidades de tanto en tanto, aquí y no tanto allá, que se borronea y escabulle incitándonos a completarlo, a concretarlo, y en ello, justamente, es que se da la idea de un sueño recordado. En otra de las salas, uno de los rescates de la pinacoteca del museo que, de tanto en tanto, nos regalan sus programadores. Es uno de los momentos en que más me gusta estar en el museo Terry. Suele tratarse de pocas obras de alta calidad que producen un enorme placer visual.

En esta ocasión podemos enumerar a "Doña Pancracia", de José Armanini (1940), con la picardía en la mirada y la seriedad en el gesto que se resuelve en un poncho azul que remeda al viento; "La Calle de mi Pueblo", Pablo Peloc (fines de los ochenta), donde se homenajea a Van Gogh, en el tratamiento de la luz y de los árboles, dentro de un marco marcadamente quebradeño; y un hermoso huayco sobre el que amanece, titulado "Presencia" y que es obra de la misma Patricia Wilde de las Transmutaciones, pero pintada hacia el 2000.

“QUEBRADA DE HUMAHUACA” / OBRA DE HUGO IRURETA EXPUESTA EN EL MUSEO “JOSÉ ANTONIO TERRY”.

"Las Parejas de Tango", de Sergio Retamar (1999), nos pierde en un fondo de manchas de colores chagalianos con figuras finamente dibujadas; "El Atelier" de Berta Muñoz de Mallagray (1989), con una paleta que hace pensar en "El Grito" de Munch; "Ramón de Humahuaca", de Luis Ramoneda (1979), con un cubismo que se reduce a las luces y las sombras; Germán Churqui Choquevilca retratado con sencillez y virtuosismo por Roque del Corro (1998); y el carnaval que, en 1985, recreó Hugo Irureta antes de abandonar la "ficción representativa", en un cuadro que está a la altura de cualquier antología del arte argentino.

Con ello uno regresa al afuera, donde el arte se recluye a esa otra estética de cerros, del patio del museo, al fin en el de la plaza bulliciosa del sábado a mediodía, para verlos ya con el ojo enriquecido por el don de las artes plásticas. Y se me hace, sin exagerar, que la vida es más bella.