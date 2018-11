Cierre de la "Fiesta de la Música" en el anfiteatro "Las Lavanderas"

"Estoy muy, muy feliz", dice Ángela Irene, la cantora pampeana de nacimiento, radicada en Buenos Aires hace muchos años, y visitante asidua y querida de Jujuy. Es que llegó a nuestra ciudad para ser el broche de oro de la "Fiesta de la Música" que se desarrolló durante todo el mes en curso.

La cita para concluir esta programación que incluyó innumerables conciertos, espectáculos, y talleres dedicados a la música en todas sus expresiones, es mañana a las 20 en el anfiteatro "Las Lavanderas’ del Parque lineal Xibi Xibi.

Todo estuvo organizado por el coordinador del Centro Cultural "Héctor Tizón" y cantor, Joaquín López, con el apoyo del municipio.

El cierre contará con la voz de Caro Escobar del Conjunto de Cuerdas Jujuy, y la participación especialísima de Ángela Irene, con entrada libre y gratuita.

ÁNGELA IRENE

Hubo a lo largo de noviembre, el mes de la música (el Día Mundial se celebra el 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia), presentaciones con orquestas, solistas, coros, danza, conciertos líricos, bandas de música, talleres y mucho más.

"El objetivo de esta propuesta fue que la música pueda ser un espacio donde los sueños y el ideal de vida humano puedan hacerse realidad", expresa Joaquín López.

López, comentó además que ya tiene el proyecto adaptado para la próxima edición del 2019.

CARO ESCOBAR

La intención a futuro es que la fiesta se extienda a todos los escenarios posibles de la ciudad de espacios culturales y espacios abiertos, sobre todo barriales.

Ángela anunció que en esta oportunidad va hacer su propio repertorio, acompañada por el guitarrista jujeño Leonel Vargas, y también por el conjunto de cuerdas, y comentó que está confirmada para la próxima edición del Festival Nacional del Folclore de la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

Una vez más en Jujuy

Ángela Irene siempre le cantó a Jujuy, incluso antes de conocerla, como siempre cuenta. A lo largo de su vida, por alguna razón siempre estuvo afectiva y artísticamente ligada a la provincia, y en los últimos años, más aún, desde que presentó a Bruno Arias como una "promesa" en el Festival de Cosquín, dándole sin dudas el empujón más importante a nuestro coterráneo; luego con la participación en la presentación del primer y soñado disco de Joaquín López "El obraje del tiempo", más cerca participando como jurado del pre Cosquín sede San Salvador de Jujuy, quien organizó el año pasado y este año la Asociación Jujuy Cultural que la convocó muy especialmente; y ahora llegando para cerrar un inolvidable mes de la música en el "Tizón".

Jujuy la quiere y ella quiere a Jujuy, y entonces le pregunto por esa relación tan profunda, como es no ser jujeña de nacimiento y quererla "como si". "Cuando tenía cuatro años y empecé la escuela primaria, dibujaba Jujuy y quería conocerla, y fue algo muy raro porque era lo que me llamaba la atención en el mapa. Nunca supe por qué me pasó eso, y recién conocí Jujuy cuando tenía casi 30 años. Pero yo le canté a Jujuy sin conocerla. Será de Dios que tenía que enlazar mi vida con Jujuy. Yo siento que pertenezco a Jujuy, y siento que la gente que me conoce, me encuentra, me cruza, me abraza, siento que me quiere. El público cuando estuve el mes pasado haciendo de jurado del Pre Cosquín, me abrazaba con un cariño que me hace sentir que yo pertenezco a este lugar. Y absurdamente debo decir, que no me pasa lo mismo con mi pueblo, de donde me fui hace casi 45 años y es como si hubiera hecho un corte cuando me fui a vivir a Buenos Aires, y nunca más puse mi piel en La Pampa, a pesar de tener a mis familiares. Nunca me sentí pampeana del todo desde que me fui. Y entiendo que es por la actitud de la gente, porque en La Pampa, la actitud fue "te fuiste", y acá en Jujuy la actitud de la gente me dice "bienvenida".

Recuerda que la primera vez que vino fue el ’81, y le preguntó a la gente del Teatro Mitre, si era cierto que en Jujuy no llovía nunca, porque venía a estrenar "Me gusta Jujuy cuando llueve", que ya la había grabado y el productor de la discográfica me había dicho eso. "En ese momento incluso hice un disco que curiosamente se llamó "La cantora de Yala", en el ´82, pero yo no la busqué sino que me encontró, tampoco busqué que ese fuera el título, porque antes los que cantábamos no nos ocupábamos de eso", comenta.



El proyecto para el próximo año

El coordinador del Centro Cultural "Héctor Tizón" y autor del proyecto la "Fiesta de la Música", se manifestó muy conforme con el resultado de esta primera edición.

"Hemos organizado durante todo el mes, conciertos con música de varios estilos, aunque nos faltaron algunos que espero poder incluir para el próximo año. Pasaron el Ballet de la Unju, Daniel Vedia, Augusto Berengan, colegios que participaron de las charlas sobre Atahualpa Yupanqui, el Coro Macagno Franco, Tojra, por mencionar sólo algunos. Tuvimos la primer gala lírica al aire libre (que se hizo en el anfiteatro Las Lavanderas), que se llenó, lo mismo que el encuentro de dj´s", comenta.

"El objetivo fue generar las oportunidades para los artistas, afuera y adentro del Tizón. Todos los artistas trabajaron propuestas muy completas desde lo conceptual y desde lo integral", expresó muy conforme con la respuesta de los artistas. "El año que viene me gustaría que haya propuestas en todos los barrios", concluyó.