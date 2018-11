Hubo 7.000 testeos rápidos de HIV en el 2018 en Jujuy

Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y la fecha permite conocer los avances de la enfermedad que en Jujuy suma 300 casos por año desde 2009. La provincia tuvo un significativo avance en la prevención mediante la incorporación de centros de testeos que pasaron de 9 a 24, y con ello se lograron 7.000 nuevos tests rápidos.

En el registro del Programa provincial de VIH los casos que fueron diagnosticados son alrededor de 2.200, desde el año 1994.

El 2018 fue significativamente positivo por los avances logrados en materia de prevención y diagnóstico desarrollados a través de la creación de los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo para VIH y sífilis (Cepat) que pasaron de haber 9 a contar con 24 actualmente.

"Este fue el año de la refuncionalización y desarrollo de los Cepat; y el año próximo va a ser el año de la descentralización y la capacitación de los efectores de salud para la atención de las personas que viven con VIH", precisó Raúl Román, referente del Programa de VIH-Sida de Jujuy.

Sucede que en torno a la situación epidemiológica del VIH este año se trabajó mucho en las líneas preventivas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dirección Nacional de Sida y el trabajo a partir de la resolución provincial del "alerta sanitario de VIH Sífilis" haciendo que el sistema de salud redoble sus esfuerzos, se reprogramen y revean adelantos del programa de prevención de VIH junto con los hospitales locales.

"Lo más importante que ha pasado en el 2018 y que tiene que ver con acciones preventivas, y acciones que tienen que ver con el diagnóstico temprano, con el desarrollo de Centros de prevención, asesoramiento y testeo, los cuales han crecido en un 150% con respecto al 2017. Hemos pasado de tener 9 centros de prevención, asesoramiento y testeo a 24 en la provincia", expresó Román.

De hecho, los 24 Cepat han realizado más de 7.000 tests rápidos en el año con respecto a los 4.000 del año pasado. "Estamos en un piso de 300 casos de HIV por año, diagnosticados en la red de hospitales y de laboratorio de la provincia, junto a la red de los Cepat", precisó Román. Mientras que el número de diagnosticados del Programa provincial de VIH está en alrededor de 2.200 casos, desde 1994 cuando empiezan a funcionar con el programa de VIH, pese a que algunos de los casos no están, por fallecimiento o por ausencia en la provincia.

Los Cepat son estructuras dinámicas, ágiles, móviles que ofrecen y facilitan el acceso al diagnóstico temprano de VIH, a través de una herramienta útil que es el "test rápido". Román la describió como una dinámica de trabajo que consiste en los centros de atención primaria de la salud y hospitales de menor complejidad, donde a través de un pinchazo en el dedo se puede tener una reacción de laboratorio que dice que esa persona ha estado en contacto con el virus del VIH.

Esto hizo que en 2018 se haya podido ampliar la capacidad de diagnóstico, que se ha aumentado en un 5% con respecto al 2017.

Destacó que es algo positivo, porque no se espera la consulta sino que es una estrategia que busca los casos y los diagnósticos.

Se trata de una política de salud de importancia que se ha venido desarrollando hasta 2019, en la capacitación de los equipos de salud. También trabajan de la mano de la sociedad civil, los municipios locales, de hecho uno de los últimos que inauguraron fue el hospital de Palma Sola, considerado de "interés legislativo" allí.

Trabajo conjunto

También están trabajando con la OPS y la Dirección Nacional de Sida en establecer la tasa de casos positivos y estimados a futuro de Jujuy.

Están desarrollando distintos trabajos junto a la OPS en diagnóstico temprano, en el trabajo de niños, niñas y adolescentes, y con un trabajo en discriminación y estigma. Esto permitirá tener una idea más certera y localizada de la realidad del VIH.

La documentación indica que hay alrededor de 300 casos nuevos diagnosticados de VIH en la provincia cada año.

Programa de atención integral

De los 2.200 casos de VIH registrados desde 1994, aspiran entre la Dirección Provincial de Sanidad y la Coordinación de Enfermedades Transmisibles a recuperar a los pacientes que se fueron o abandonaron el tratamiento por distintos motivos.

“Hoy tenemos, por ejemplo, el 100 % de nuestros pacientes pediátricos bajo control. Lo que vamos a trabajar en el 2019 es volver a conseguir esos pacientes que hoy no están bajo tratamiento y que por distintas razones no se han acercado o el sistema no los ha contenido”, precisó Román.

Trabajan además con un sistema nuevo de registro a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, para lograr una atención integral en toda la provincia.

Además, una de las estrategias en las cuales vienen trabajando desde el 2017 y que prevén profundizar en 2019 es la “descentralización” de personas que viven con VIH. En 2017 había 6 centros de atención en la provincia, los hospitales de cabecera; y se mejoró la capacidad de atención de personas que viven con VIH casi duplicando los lugares de atención.

En 2019 y por el Programa provincial de VIH se prevé tener centros donde las personas con VIH puedan ser asistidas, y que no tenga que venir del interior al hospital “San Roque”. El 13 de diciembre prevén una reunión con la Dirección Nacional de Sida y la OPS para el desarrollo de un programa de atención integral para personas viviendo con VIH.

La experiencia de dos años de un Cepat de Mariano Moreno

El Cepat que funciona en el Centro de Salud de Mariano Moreno, y depende del Programa Provincial de VIH, es el segundo que se creó y trabaja desde hace dos años en forma permanente.

“Desde 2017 a 2018, en un año tenemos contabilizadas 700 personas atendidas, de los 700 hubo 5 positivos. Igualmente para nosotros es positivo que sean menos”, explicó Susana González, referente del Cepat en el centro de salud de Moreno explicando que son de ambos sexos.

Luego de eso se les habla de qué se trata la toma, y luego el post test, se informa que ya no se trata de una enfermedad mortal sino que es tratable y crónica como otras. Luego se envía al laboratorio central, donde se realiza el test específico, de Elisa y si es afirmativo se confirma que la persona convive con el virus. Se determina la carga de virus en sangre y de inmediato puede iniciar el tratamiento, y contar con grupos de contención, que se hacen en el hospital donde también se les provee de la medicación.

De igual manera realizan un seguimiento de los pacientes diagnosticados, procurando que no dejen el tratamiento, no lleguen a la enfermedad, y contemplando que pueden ser padres, y que el bebé nazca sano.

De hecho cuando se detecta se los invita a convocar a las personas con las que estuvo de modo que se realicen el test y hacer una suerte de cerco para que el virus no pueda extenderse mediante su transmisión a otras parejas.

Es que la tarea está enmarcada en que tomen conciencia en realizarse el test y cuidarse, por lo que recordaron que el Centro de Salud cuenta hasta las 22 con preservativos para entregar, de modo que no se pongan en riesgo más allá de estar en pareja o casados para evitar contagios.

“El mensaje es cuidate”

Atiende los jueves de 15.30 a 18.30 y viernes de 8 a 12. La atención es por demanda espontánea, generalmente lo hacen por alguna situación de riesgo que tuvo, o porque se interesan en hacérselo como rutina. Al ser un tema un tanto estigmatizante, la referente explicó que hay personas que vienen a realizarse el test rápido desde Perico, u otras localidades, y lo hacen también de diversas edades y de ambos sexos. Comentó que inclusive reciben consulta de gente adulta mayor que buscan hacerse el testeo.

Segunda Pruebatón hoy en Libertador

El hospital “Oscar Orías” realizará la 2º Pruebatón para que la comunidad de Ledesma pueda acceder al test rápido, gratuito, voluntario y confidencial, para detección del VIH. La jornada será en la terminal de ómnibus desde hoy a partir de las 20, con el objetivo de duplicar la cantidad de testeos del año anterior.

Son diversas las actividades que se realizarán en Libertador General San Martín en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, por lo cual se invita a toda la comunidad a participar y reflexionar sobre la problemática del VIH bajo el lema “Conocé tu estado”.

Desde el Programa de VIH del hospital “Oscar Orías”, Adolfo Tejerina comentó que la semana de actividades que concluirá el 1 de diciembre con el “Concierto por la Vida” en la plaza central. Es que la inauguración oficial de los Cepat se hizo en los Centros de Salud de Rivetti y Eva Perón que permitirán que la comunidad de Ledesma pueda contar con mayor accesibilidad tanto al test rápido, y la asesoría pre y post test.

Se anunció además que próximamente se contará con el tercer Cepat en el Caps Aredes. Se espera duplicar la cantidad de testeos rápidos en la terminal respecto al año pasado, apuntan a lograr 300 tests en las 24 horas. Además, se anunció la “Operación Semáforo” que funcionará desde las 12 de mediodía en las esquinas con promoción y prevención con folletería y de preservativos, e invitación a que se hagan los tests.

Actividad en Humanidades

Raúl Román, referente del Programa de VIH-Sida de la Provincia, destacó el trabajo en conjunto con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) por la que se está haciendo la Diplomatura en asesoramiento y testeo de VIH con el aval del Ministerio de la Provincia.

La idea es formar recursos humanos que tendrán directa implicancia en resolver la epidemia de VIH y sífilis en la provincia de Jujuy. Se capacita a bioquímicos, enfermeros, agentes sanitarios, educadores para la salud, personal técnico de distintas áreas, de ongs y personas involucradas en la temática.

De hecho del 4 al 7 de diciembre se hará el asesoramiento y testeos en VIH dentro de la Facultad de Humanidades.

Además con la comuna de San Salvador de Jujuy cuentan con un Cepat, y la de San Pedro tiene dentro de su Dirección de Diversidad de Género, de la Asociación Civil “Amigos contra el Sida”.

Además esta semana se prevé materializar acciones de prevención bajo la consigna “Elegí Saber”, realizando un trabajo preventivo en los distintos estamentos del municipio capitalino.

En tanto, se informó que ya han estado en el edificio “9 de Julio” realizando tareas de prevención y asesoramiento al personal y hoy se instalarán en otras dependencias.