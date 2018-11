El Concejo Deliberante de Tilcara le quitó el acuerdo al tesorero

La medida obligaría al intendente a reemplazar a Juan Ortega. "Es gente que no siente cariño por Tilcara", dijo un edil.

La falta de presentación del tesorero municipal y del secretario de Gobierno de Tilcara a sendas interpelaciones en el Concejo Deliberante local, motivaron que en la última sesión ordinaria prevista para el año, el cuerpo deliberativo le quitara el acuerdo al primero, por lo que tendría que ser removido del cargo.

Pablo Mendoza, edil tilcareño, explicó que "después de la espera a los funcionarios que hemos llamado a la interpelación para que aclaren la situación de los cheques y de su trabajo en el Poder Ejecutivo, dándoles el tiempo suficiente y las garantías para que lo hagan, hemos tomado la decisión de quitarle el acuerdo al tesorero Juan Ortega. Hecho esto, tienen que salir las resoluciones del Concejo, informándoselo a los bancos y al Municipio".

"El intendente tiene que buscar otro tesorero. Se tomó esta decisión porque su firma estaba en los cheques, pero nos preocupan también los asesores legales del Municipio, que tuvieron una responsabilidad enorme. Entiendo que es gente que no siente cariño por Tilcara, por eso no cuidaron los bienes del pueblo, no son gente de acá", acotó.

Refiriéndose a los asesores legales dijo que "desconocen lo que es el Enero Tilcareño, nuestra cultura, y tienen gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando. No quito la responsabilidad del intendente porque él los eligió. Acá se trata de esclarecer lo que sucedió en el Enero y que los vecinos, que son los interesados y para quienes debemos trabajar, se queden con la tranquilidad de saber cómo se hicieron las cosas".

Yolanda Girón, presidente del cuerpo, confirmó que "se decidió quitarle el acuerdo al tesorero del municipio, cuyo cargo debe ser refrendado por el Concejo. Tenemos esa potestad, pero sabemos que ahora se vienen las liquidaciones de sueldo, que tienen que ser refrendadas por el tesorero, así que depende del Ejecutivo el momento en que se cumpla la resolución".

Agregó que "tenemos que informarlo a todas las entidades públicas y a los bancos. La Comisión Investigadora, si bien terminaron las sesiones ordinarias tiene que seguir trabajando y tiene hasta mediados de diciembre para cumplir con su trabajo. Las sesiones extraordinarias, por otra parte, pueden ser convocadas con la firma de dos concejales".