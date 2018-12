Divisiones inferiores

Por el Anual "Manuel Ortiz" se jugarán hoy desde las 8.30 los partidos de cuartos de final, en las categorías novena, octava, séptima y sexta. En caso de empate se definirá por penales y no habrá tolerancia con el horario. Los clubes deberán presentar carnés y documento de los jugadores.

Zona Campeonato:

En "La Tablada": Talleres vs. La Viña; Talleres vs. Luján A; Talleres vs. El Cruce; Talleres vs. Nieva.

En el "Líbero Bravo": Gorriti vs. Luján A; Gorriti vs. La Viña; Gorriti vs. At.Palpalá; Luján A vs. Gorriti.

En Nieva: Gimnasia vs. Cuyaya; Gimnasia vs. Cuyaya; Gimnasia vs. Zapla; Gimnasia vs. El Cruce.

En Perales auxiliar y principal: Nieva vs. Zapla; Nieva vs. Zapla; Nieva vs. Luján A; Zapla vs. At.Palpalá.

Por la Zona Bronce también se jugará hoy la programación respectiva.

Copa "El Tribuno de Jujuy"

Por el Anual de fútbol femenino jugarán hoy:

Zona A: En Luján: A las 19 las reservas y a las 20 las primeras de Luján vs. Palermo. En Zapla auxiliar: A las 16 las primeras de Zapla vs. Los Perales.

Zona B: En Cuyaya: A las 10 las primeras de Cuyaya vs. Malvinas. A las 11: San Francisco vs. Alto Jrs.