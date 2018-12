Un lugar golpeado por la droga, robos y la violencia

"Hay una generación de niños y adolescentes que se salieron de la norma de convivencia que es respetar al otro. Con los años entró la droga, el alcohol, la delincuencia, entre otras problemáticas a Malvinas. Hay algo muy alterado en la comunidad, con esos problemas no se puede soñar con tener un lugar armónico", mencionó Mercedes Godoy que vive en el barrio desde hace 40 años y estuvo al frente del centro vecinal desde el año 1999 hasta el 2007.

Malvinas Argentinas es uno de los barrios más populosos de la capital jujeña que fue creciendo demográficamente con el correr de los años colmándose de otros sectores que rodean al más antiguo o central que posee el lugar.

Según vecinos entrevistados por El Tribuno de Jujuy, ese crecimiento trajo consigo cambios en la matriz del barrio que antes se caracterizaba por ser un lugar pujante que, de a poco, fue consiguiendo logros como por ejemplo la extensión del recorrido de los colectivos para que llegue por más lugares.

"El barrio fue retrocediendo en muchas cosas, hay vecinos que se fueron y quedaron sus hijos, y llegaron otras personas. Cuando no hay sentido de pertenencia hay despreocupación. Cuando no te importa lo que no considerás tuyo no lo cuidás, ya no se preocupan por la convivencia. La gente perdió el sentido de pertenencia al lugar, ya no lo cuidan como antes", agregó Godoy.

Ahora, la realidad es adversa, son más los hechos vandálicos que sobresalen generando preocupación, temor y tristeza en sus habitantes. Y más aún en los que están desde hace mucho tiempo y vieron crecer al lugar desarrollándose en él.

Lamentables hechos

Son numerosos los hechos policiales que se hicieron conocidos por la gravedad del acontecimiento y ocurrieron dentro de Malvinas, desde femicidios como el caso de la joven Carola Carretero que fue asesinada en el año 2006, o uno más reciente, el caso del profesor universitario que fue arrestado por provocarle un aborto a su pareja e intentar asesinarla prendiendo fuego a la casa donde residían.

En abril de este año detuvieron a una banda dedicada al narcomenudeo también en ese barrio y en septiembre una anciana de 70 años fue brutalmente golpeada, una situación repudiable que causó indignación en la población tras viralizarse la imagen de la mujer por las redes sociales.

"Veo sufrir a las madres"

Mercedes Godoy lamenta lo que ocurre en su barrio y pide a las autoridades que colaboren con las madres en la contención de sus hijos, "veo sufrir las madres, sus hijos están perdidos en la droga, pero lamentablemente no tienen herramientas para ayudarlos. Yo no quisiera tener que sepultar a un joven como lo hicimos con muchos acá a causa de la droga, no quisiera que ninguna otra mujer pierda a un hijo o lo vea preso", dijo.

"A veces los padres nos olvidamos que lo más importante para los chicos también es la moral, el cuidado de su cuerpo y su alma. Que crean en ellos mismos para que puedan salir y no se dejen dominar por los vicios", resaltó.

Finalizó que "es muy triste tener que ir mirando a todos lados, yo tengo más de 70 años y les tengo miedo a niños que están drogados o alcoholizados".

Personas adictas, golpeadas y en situación de pobreza

En el centro de salud aseguran que habitualmente les llegan situaciones de personas que fueron golpeadas por robo, adolescentes de 13 años en adelante inmersos en adicciones y también, al recorrer el barrio por medio de agentes sanitarios y trabajadores sociales, observan familias en situación de pobreza en el sector de 13 de Julio.

María Cardozo, encargada del centro de salud, comentó que “lo que detectamos en ese contacto con la gente es que hay muchas adicciones. Se observan niños y adolescentes con adicciones desde los 13 años aproximadamente. Trabajamos con las psicólogas que derivan casos para las instituciones que se encargan exclusivamente de esa problemática”.

También mencionó que “lamentablemente los hechos delictivos aumentaron notablemente. Atendemos a mucha gente que fue violentada en la calle por intento de robo y eso se da en todo horario”.

En ese sentido indicó que el sector 13 de Julio es el lugar más crítico, “hay familias numerosas y viviendas precarias que ya están siendo adjudicados los terrenos porque antes era un asentamiento. Cerca del río hay más necesidades y existe mucha pobreza”.

“Son más de 70 familias que viven en situación de pobreza y sin saneamiento ambiental, es lamentable, son muchos los niños que viven en esa situación que es crítica”, agregó.

Piden más presencia policial en las calles

Elma Coca vive en el barrio hace 20 años y es miembro de un grupo de personas que formaron una comisión reorganizadora en el centro vecinal de las 820 Viviendas de Malvinas Argentinas ya que se encuentra acéfalo y esperan llamar pronto a elecciones.

La sede se encuentra en la Peatonal 39, lugar donde hace dos años asaltaron a mano armada un local gastronómico de la zona.

Por ello y por los demás hechos delictivos que ocurren en el lugar Coca remarcó que “el problema más grave es la inseguridad y la falta de colaboración de la Policía, tenemos instaladas alarmas comunitarias, las cuales funcionan bien y hay sectores que necesitan de estas alarmas pero que no están en condiciones de pagarlas”.

“Es bastante complicado transitar por las noches, antes podías venir de otro lado y llegabas al barrio y te sentías bien, era un lugar tranquilo. Ahora de noche me da miedo salir, siempre voy mirando para todos lados. Hay mucha falta de iluminación también, ya pedimos al municipio sobre eso”, añadió.

También mencionó que dentro de la Peatonal 39, donde están los locales comerciales, hay una pérdida de agua desde hace mucho tiempo y que la propietaria del local no lo resuelve, “hay un sector en Malvinas que es el 13 de Julio que padece de agua, hay familias que no cuentan con agua y acá la están desperdiciando. Como es una red comunitaria tiene que pagar menos y no le importa”.