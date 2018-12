Marcelo Gallardo rompió el silencio y habló de su futuro en River

Luego de haber alcanzado la gloria máxima al conquistar su segunda Copa Libertadores como DT, con el plus de que fue ni más ni menos que ante Boca y en el mítico estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Marcelo Gallardo brindó una extensa entrevista como hace tiempo no ocurría. El "Muñeco" se refirió a mucho temas, pero sin dudas el más candente es acerca de su futuro. Si bien el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, dio por segura su continuidad, faltaba la palabra del propio entrenador.

"Uno no garantiza nada. Me parece que en estos casos va más con las formas y eso es lo que hablamos todo el tiempo con Rodolfo (D'Onofrio). Más allá del contrato que tengo firmado hasta 2021, hemos sido muy nobles entre nosotros para que en cada final de temporada tengamos una reflexión y se ha respetado el valor de la palabra, eso para mí no tiene precio. No puedo garantizar cómo va a seguir esto, porque como dije antes River es un club que te exige permanentemente. Hoy merecemos disfrutar esta victoria que muy es importante y prepararse para el Mundial de Clubes. Después vendrán las vacaciones y a pensar en lo que viene", expresó en diálogo con El Superclásico por Radio Rivadavia.

Por supuesto, ante el manto de dudas sobre su continuidad, Marcelo Gallardo aclaró inmediatamente si se sentía hoy por hoy con la energía: "Sí, hoy me siento pleno porque va más allá de la felicidad de haber conseguido un logro tan importante, sino por lo que venimos haciendo y lo que todavía queda por hacer". Y agregó: "No tengo ningún problema de estar y seguir gestionando este plantel. Para mí es un verdadero placer, una enorme responsabilidad, pero con gusto me levanto a la mañana y disfruto lo que hago y en el lugar donde estoy. Mientras sienta eso lo voy a seguir haciendo, y cuando no lo sienta más, será Rodolfo (D'Onofrio) el primero al que le voy a decir 'es el momento de parar'. Tal vez lo discutiremos en su momento".

En otro orden, el "Muñeco" reconoció que se vio "sorprendido" por el planteo táctico de Boca y frente a las suspicacias creadas por los cambios en pleno partido, teniendo en cuenta que estuvo en el palco y no podía dar indicaciones a sus dirigidos por estar suspendido por la Conmebol, dijo: "Quiero guardar las formas, estamos muy susceptibles como para ahondar en esos detalles".

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo

*La obtención de la Copa Libertadores: "Este es uno de los momentos más felices en mi carrera deportiva. Por lo que representó la victoria de ayer y el significado que tiene para todos los hinchas de River. Es imborrable y muy sentido después de todo lo que vivimos en todos estos días. Haberle regalado al hincha esta victoria es más que una caricia, un abrazo fuerte al corazón de todos los que no pudieron ver a su equipo en su estadio".

*Cómo fue dirigir la final ante Boca en la concentración y en un palco:

"Ya me empiezo a acostumbrar, je. Estar presente en el banco es algo anecdótico porque me siento parte de mi grupo de trabajo y el día a día. Uno como DT cuando se inicia el partido no tiene mucho para hacer, salvo ajustar algunas cositas que tienen que ver con el desarrollo del partido, ver opciones o momentos y resolver situaciones, pero el trabajo se hace en el día a día".

*La suspensión del segundo partido en el Monumental por la agresión al micro de Boca: "Traté de canalizarlo de otra manera. Sí estuve enojado y bastante dolido, pero le dije a Rodolfo (D'Onofrio) que había que cambiar el chip y hacer un clic rápido, porque si nos dejábamos llevar por el enojo y lo injusto, podríamos dar la ventaja que querían que diéramos. Nos teníamos que sostener con fuerza, unidos y convencidos. Era de la única manera en que podríamos ganar esta Copa, estando así con energía el día del partido. La única forma de defendernos como institución y como equipo. La única forma de defender al hincha de River".

*El momento de la consagración: "Muchas cosas se me vinieron a la cabeza. Me invadía una felicidad tan grande que no me dejaba pensar claramente en todas las cosas que habíamos vivido, las etapas que uno fue superando y el esfuerzo que se hace porque River es muy grande y la exigencia es aún más grande. No era un partido más, no era una definición más contra un rival: era la definición contra el rival de toda la vida que iba a quedar marcado para la eternidad".

*Cómo imaginó el partido: "La propuesta de juego iba a ser como se presentó desde el primer minuto. Sabíamos que Boca iba a esperar, como lo venía haciendo, y tratarían de aprovechar la contra, como lo hizo al final del primer tiempo. No pensé que se iban a resguardar tanto porque nosotros no pudimos estar finos. Había cierto nerviosismo en los dos, poca claridad y precisión en los pases. Intentamos seguir de la misma manera, más allá de que tuvimos que cambiar en el segundo tiempo. El primer gol de River fue un golazo, es lo que insistimos y nuestra forma futbolística. A veces el rival no te deja, pero el primer gol fue un claro momento de la búsqueda constante a la cual le damos mucho significado".

*Su saludo con Guillermo Barros Schelotto tras el título: "Lo fui a saludar como lo hubiese hecho si perdíamos, actuamos de la misma manera. Fuimos muy conscientes del dolor que causa la derrota y también respetuosos. No somos amigos, pero tenemos una relación por habernos enfrentado como futbolistas y ahora como entrenadores. Más allá de que cada uno defiende los colores que defiende, hay un respeto por la persona".

*Si se considera el mejor DT de la historia de River: "Es un privilegio poder sentirme representado de esa manera. Lamentablemente no logro dimensionar lo que siente el hincha por mí, sí lo que sienten por el equipo. No me gusta hablar de mí sino de lo que la gente se identifica con el equipo. Es un gran honor que se sientan representados de esa manera. Me llena de satisfacción y claramente es un elogio muy grande poder estar en la mesa de esos grandes entrenadores (Ramón Díaz, Héctor Veira, etc.) que han marcado la vida institucional de River y tuvieron momentos muy importantes".

*Cómo se sigue: "Siempre hay algo más, esto no se termina acá ni mucho menos. El hincha de River va a exigir ganar en Abu Dhabi y cuando volvamos, ganar un partido de verano y volver a conformar un buen plantel. Va a haber una exigencia no solamente en River sino en uno también, porque mis jugadores saben que en un par de horas les voy a tratar de meter en el viaje y exigirlos. Eso genera también una gran motivación y al mismo tiempo un gran desgaste, siempre que estemos en ese ida y vuelta, que haya esa convivencia y disponibilidad para la exigencia".