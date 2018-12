Anoche decidían el campeón del Anual

Anoche en la sede liguista, se encontraba reunido el Consejo Directivo de la Liga Jujeña tratando como tema central, el recurso presentado por Cuyaya relacionado con el castigo impuesto por el Tribunal de Penas, con la quita de 3 puntos al término del campeonato.

Entonces, según el reglamento del Anual "Hugo Manzur" Cuyaya de 67 puntos menos el descuento correspondiente queda con 64 unidades.

Mientras que la Asociación La Viña por haber terminando con 66 puntos le corresponde el título de campeón 2018 en primera división.

Al cierre de esta edición, este tema se sometía a votación de los delegados de los 17 clubes afiliados, cuya decisión era imperiosa para cerrar la temporada y elevar al Consejo Federal la tabla de posiciones como lo establece la reglamentación vigente.

Mientras que por el Anual "Manuel Ortiz" de divisiones inferiores, el sábado en "La Tablada" se jugarán las finales por la Zona Campeonato: A las 8.30 en novena: Gimnasia vs. Nieva; a las 9.45 en octava: Gimnasia vs. Talleres; a las 11 en séptima: Gimnasia vs. Luján A; a las 12.30 en sexta: Gimnasia vs. At.Palpalá. La Zona Bronce jugará en el "Fausto Tejerina".