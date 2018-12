Ecos del primer título de Club Mitre

Tras el pitazo final, del árbitro Claudio Lima, consagrando Campeón 2018 de la Liga Regional Jujeña de Fútbol al Club Mitre de Calilegua, varios de sus jugadores rompieron en llanto dando rienda suelta al festejo tan ansiado y no era para menos puesto que quedarán en la historia del club al obtener por primera este título.

Los mellizos Mario y Miguel Montero se estrecharon en un abrazo, luego saludaron a sus compañeros y a su hinchada. Miguel, con lágrimas en los ojos, dedicó el triunfo a la familia destacando que Mitre merecía el título por lo realizado durante todo el torneo "dimos todo lo que teníamos que dar, los buscamos y por suerte se nos dio. Feliz por este presente, por el club y por esa gente linda que siempre nos alentó y acompañó, para todos este título", por su parte su hermano Mario expresó que "me siento muy feliz por este gran logro, por nosotros, por los muchachos, por el apoyo de la gente y sobre todo por nuestras familias, la verdad no tengo palabras para describir lo que siento, me siento enormemente feliz".

Por su parte, el joven arquero de Mitre, Agustín Cruz, manifestó que "siento una enorme alegría porque soy del club, me formé aquí, la pelee siempre y por cuestiones del destino debí irme al club Peñarol donde gracias a ellos también pudo tener más confianza y regresé para cumplir este sueño con mi club. No desaproveché la oportunidad que me dieron en Mitre y por suerte la coronó con el título de campeón. Ahora nos queda descansar un poco y ponernos a trabajar para el próximo torneo federal", concluyó.

El técnico de Mitre, José Ávila, mencionó que el "ciclón" merecía tener un campeón agradeciendo a sus dirigidos por la entrega y el sacrificio en ese objetivo que parecía lejano pero no imposible y que en la tarde del domingo lograron concretar, "los muchachos y toda esa gente que nos vino a alentar se merecen este título, estoy feliz por haber sido parte de este tan importante logro para el club, gracias a todos ellos por haber confiado en mi persona y de haber podido cumplir con este sueño tan anhelado para el club".

Mencionó además que no se imaginaba poder ganar el título, que llegó al club para darle una mano a la institución que le dio la oportunidad de ser jugador de primera y agradeció el importante apoyo a lo largo del año de la comisión, los simpatizantes y los jugadores "tuvieron un gran compromiso", finalizó. (Especial Marcelo Pereyra).