El mundial, Luis Miguel y el dólar, entre los temas más googleados por los argentinos en 2018

El Mundial de Fútbol, el dólar y series como La casa de papel o Luis Miguel lideraron las búsquedas de los argentinos en Google durante 2018, informó hoy el gigante tecnológico.

En su informe "El año en búsquedas", un resumen que analiza los temas que despertaron mayor interés entre los argentinos, Google detalló que el deporte estuvo entre los tópicos más mencionados, no sólo por el mundial, sino que también se buscó a Juan Martín del Potro, que ascendió al puesto 3 en el ranking internacional, los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Buenos Aires y la final de la Copa Libertadores entre River y Boca.

"El evento futbolístico más importante del mundo se quedó con el primer puesto. Entre las preguntas que se hicieron los argentinos encontramos ¿Qué países participan del mundial 2018?, ¿cómo se llama la mascota del mundial 2018? y ¿qué hora es en Rusia?", precisó el buscador web.

En cuanto a la Selección nacional, los nombres que más aparecieron fueron Javier Mascherano, Jorge Sampaoli y Franco Armani, mientras que el francés Kylian Mbappé alcanzó el segundo puesto en la lista de deportistas que mayor interés despertaron.

La coyuntura económica también se reflejó en el podio del ranking general, donde el término "dólar" se ubicó en segundo lugar.

Entre las consultas de los argentinos relacionadas al ámbito económico y financiero se destacaron además "¿qué son las Lebacs?", "¿qué es el FMI?" y "¿cómo cerró el dólar?".

A nivel local, la cumbre del G20, que se realizó hace unos días en la ciudad de Buenos Aires y reunió a los principales líderes políticos del mundo, ocupó el segundo puesto en la lista de los acontecimientos que mayor interés despertaron, especialmente en la última semana de noviembre.

Le sigue el debate en el Congreso sobre el proyecto de despenalización del aborto bajo el término "Ley del Aborto", que resume consultas relacionadas como "¿Qué es el misoprostol?" y "¿Cómo va la votación del aborto en el Senado?", detalló Google.

Otros acontecimientos buscados por los argentinos incluyen "Partido Boca River", "Hot Sale 2018" y "Cyber Monday 2018", mientras que el término "skere", instalado por el rapero Gazzy García y que resulta de la deformación del inglés "let's get it", fue una de las expresiones más buscadas por los jóvenes.

Las series también fueron muy mencionadas: la segunda temporada de La casa de papel y Luis Miguel se ubicaron en los primeros puestos, mientras que en el ámbito del cine las búsquedas se enfocaron en las películas El Ángel, que cuenta la historia del asesino múltiple argentino Robledo Puch, y Bohemian Rhapsody, la biografía de Freddy Mercury, líder del grupo musical Queen.

Por último, las elecciones en Brasil, el rescate de los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia, la muerte del DJ sueco Avicii y recientemente la del escritor de cómics norteamericano Stan Lee fueron algunos de los acontecimientos internacionales que tuvieron mayor repercusión en el país.

"Para elaborar el informe estudiamos un conjunto de más de un billón de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año utilizando datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends. Luego filtramos el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año", explicó el buscador en un comunicado.

Los temas más buscados en Google en el resto del mundo este año pueden verse en www.google.com.ar/2018.