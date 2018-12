El exnovio de Thelma dijo que Darthés quiso manipularlo y que lo llamó un día ante de la denuncia

"Acompaño y apoyo a Thelma Fardin", dijo a los medios y escribió en su cuenta de Twitter Juan Guilera, el ex novio de la actriz que fue mencionado por Juan Darthés cuando se defendió de la acusación.

El joven, que también es actor, se encontraba en la gira donde ocurrió todo y habló junto a la abogada de la víctima, Sabrina Cartabia, ante Crónica. Guilera dijo que en ese momento no se encontraban de novios y que en ese momento no se encontraban de novios.

"Me habló y me hizo dos preguntas: por un lado, si yo seguía en contacto con ella y por el otro, que me llamó la atención, si yo me acordaba cuando supuestamente le conté que ella tenía fantasías con él, a lo que le respondí que no, porque nunca se lo dije", explicó el actor.

"Estábamos todos ahí, mientras la violaba", agregó Guilera y dijo "quiso manipularme, me llamó un día antes de la denuncia".

Durante la entrevista dijo que tenían una muy buena relación con Darthés como compañeros de elenco, pero que la llamada lo sorprendió y manifestó que no se iba a poner a hablar de su ex novia con él.