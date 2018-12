Una nueva oportunidad de conectividad al mundo

Para los jujeños que busquen conocer el Caribe es posible llegar en pocas horas, y conocer la ciudad de Panamá, de una rica historia reciente, playas, centros comerciales y gran biodiversidad. Con la apertura del vuelo directo que une a Salta con Panamá en sólo 5 horas 40 minutos es posible conectar con otros países de América Latina y Norteamérica.

El vuelo inaugural fue la noche del miércoles que arribó al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y que trajo mucho entusiasmo de la mano de Copa Airlines, que con la apuesta permitió ingresar al norte argentino directamente a muchos viajeros de distintos lugares. Una de ellas fue Olga Rodríguez, jujeña que volvió por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá aprovechando esta vía para visitar a su familia tras diez años de haberse instalado a vivir en Canadá.

"Otros años me venía por Canadá, Estados Unidos, Santiago de Chile, Buenos Aires, Jujuy y esto me soluciona la vida", afirmó y comentó que el año pasado viajó con sus hijas durante 48 horas, incluyendo Bolivia, Salta y de allí a Jujuy para ver a la familia. Olga Rodríguez es profesora de Historia y fue la ciudad de Québec, Canadá la que cautivó su atención y de hecho hizo que lo abordaran sus alumnos, hasta que se animó y se fue entusiasmada por el estilo de vida, su historia y su organización. "Me casé allá, mi esposo es canadiense, tengo una hija. No enseño, hago gestión de personal", precisó entusiasmada. Ella nació en La Quiaca y en esta ocasión vino sola para visitar a su familia jujeña.

Sin embargo, con esto también se abren posibilidades para los jujeños de visitar distintos puntos del Caribe, la tierra conocida por su turismo comercial ofrece un gran atractivo que suma lo moderno, lo histórico, playas, y su interesante historia de pujas por el Canal de Panamá, clave económica para su país y para el resto por facilitar el flujo de barcos de todo el mundo.

Para el grupo de periodistas argentinos que tuvo la oportunidad de estar en el primer vuelo Panamá Salta, los atractivos de la ciudad fueron una grata sorpresa. Una de ellas fueron sus ruinas en la capital del pueblo viejo para conocer, la torre que fue la más alta por esos días y da cuenta de una rica historia signada por su posición geográfica y luchas, ataques piratas, y conquistas por el gran potencial de su cruce marítimo. Esas ruinas denotan la juventud de su libertad, ya que tuvo etapas de dependencia española, colombiana y norteamericana.

Es que por tierras panameñas pasó el conquistador español Vasco Núñez de Balboa, que aún es recordado en monedas de poco valor ya que el país tiene el dólar como moneda; y también exploró Colón y tuvo ocupación francesa en el intento de crear el canal que finalmente concretaron los norteamericanos. Mucha de la historia plasmada en el museo de Pueblo Viejo, tanto como en el canal que permite además experimentar una gran sensación llegar al casco histórico, pintoresco, de impecables callecitas con opciones gastronómicas, hoteles, iglesias y pequeñas y luminosas plazas.

Una oportunidad de conocerla será la Jornada Mundial de la Juventud, que encabezará el Papa y se desarrollará del 23 al 27 de enero en Panamá, donde se prevé desarrollar una gran logística ya que suele organizarse a través de la Iglesia y supone la llegada de millones de jóvenes a este país de sólo 4 millones de habitantes. Ya se está refaccionando la Catedral.

Posibilidad para el turismo zonal

Con la nueva conectividad aérea se espera que sea una oportunidad para el turismo zonal, y una responsabilidad para los gobiernos de ambas provincias promover y permitir el sostenimiento de la línea, y que se vislumbra por ejemplo con la ampliación de los aeropuertos.

En tanto, para Christophe Didier, vicepresidente de Ventas de Copa Airlines “hoy se concreta el sueño de conectar ciudades secundarias”. Aseguró que es un trabajo que empieza y que debe ser de ambas partes, no sólo traer turistas sino lograr desarrollar turísticamente a la zona norteña, y que es el momento para lograr atraer turistas hacia Argentina.

Sucede que Copa ya tiene 51 vuelos semanales en Argentina, y en el interior en Rosario, Mendoza y Córdoba, con lo cual el nuevo vuelo a Salta amplía más la conectividad que aspira comience la vinculación y comercio.

El vuelo CM123 opera con dos frecuencias semanales los días jueves y domingo, partiendo de Salta a las 2.41 am y llegando a Panamá a las 6.26 am, tras 5 horas 45’ de vuelo. El vuelo de regreso de Panamá, el CM122, parte los miércoles y sábado, saliendo a las 16.10 del Aeropuerto Internacional de Tocumen y llegando a las 23.51 al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, tras 5 horas, 40’ de vuelo.

A través del Hub de las Américas, el centro de conexiones aéreas con más destinos internacionales en América Latina, los pasajeros del norte argentino podrán acceder a una extensa red de conexiones, como a 13 ciudades de Estados Unidos, dos de Canadá, cinco de México y 27 del Caribe a las que vuela Copa Airlines. La compañía también forma parte de la red global de aerolíneas más importante del mundo, Star Alliance, que ofrece la posibilidad de llegar a 1.330 aeropuertos en 192 países, disfrutar de más de 18.500 vuelos diarios y miles de salas VIP.

Fuente de vida

También conocida como “Panamá, fuente de vida”, una opción es conocer la zona de Gamboa, una suerte de bosque y gran densidad de aves, reptiles y otras especies en una suerte de reserva verde a pocos kilómetros de la capital, se puede visitar por los aires a través de su teleférico. Esa vista permite además ver dónde se unen el lago Gatún con el río Chagres, y con ello apreciar las grandes embarcaciones, llenas de contenedores que van hacia el Canal de Panamá, zona donde también habitan tres comunidades originarias.

Desde arriba se visibilizan aves, pero la gran fauna es difícil de visibilizar por la espesa vegetación, que incluye llanas, palmeras de ciertas características; así como monos aulladores, capibaras, tucanes, que completan una selva que en su tiempo sirvieron de entrenamiento a las tropas norteamericanas. Así como también los astronautas, uno de ellos Neil Armstrong, que se preparó allí en caso de que su cápsula cayera en una zona selvática.

En la cúspide del teleférico, uno de los emblemáticos animales, el oso perezoso que está allí cuidado y es el más atractivo de la visita, por su gracia y tranquilidad.

La naturaleza y origen de Panamá también se puede conocer desde el Biomuseo, de moderna arquitectura en la zona de Calzada de Amador, con una gran vista y donde se puede ver el cruce de antiguos animales, las aves migratorias, los restos arqueológicos, mariposas y el sapo dorado que es característico de ese país.

Una “puerta” a y desde el mundo

Con la apertura de esta “puerta” de ingreso a través del nuevo vuelo Panamá-Salta directo también se abren perspectivas para el turismo local, cuya promoción quizás pueda pasar por la riqueza cultural y atractivo natural, hacia los países del Norte, Estados Unidos o Canadá como lo es actualmente con Francia y otros países europeos, y que quedará en manos del Estado lograrlo. De hecho, se supo que en estos días directivos de Copa Airlines recorrerán la Quebrada y otros puntos turísticos jujeños.

Para el embajador argentino en Panamá, Marcelo Lucco, que integró la comitiva inaugural en el aeropuerto de Tocumen, que incluyó números artísticos salteños y autoridades de la aerolínea, de turismo de la vecina ciudad y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, planteó el potencial de esta conectividad para los argentinos. “En Panamá hay aproximadamente unos 6.000 argentinos”, afirmó explicando que tienen una colonia argentina muy buena que vive hace años y que permanentemente viajan a la Argentina para visitar en las fiestas por lo que consideró al vuelo algo maravilloso porque conecta a todo el norte argentino, y favorece la gran conectividad que tiene Copa Airlines con toda América Latina, el Caribe y Estados Unidos que permitirá el traslado de muchos turistas.

“Creo que esta es una gran oportunidad para el desarrollo del turismo del norte argentino, aprovechar que Copa llega a toda América, además tiene acuerdos con líneas europeas, Air China, y con muchas aerolíneas que va a permitir que turistas del mundo visiten Argentina”, precisó el cónsul ante la mirada atenta de viajeros, que luego degustaron delicatesen argentinas.

En tal sentido, el vicepresidente de Servicios Aeroportuarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que la conexión de este primer vuelo directo permitirá unir a Panamá con Salta, ampliar la ruta, seguir ampliando la oferta de destinos hacia y desde Latinoamérica, al tiempo que “abre más oportunidades para el desarrollo comercial y turístico con nuestra hermana República de Argentina”.

Por otro lado destacó que desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza se movilizaron hasta octubre de este año más de 525.000 pasajeros, que supone una importante cifra, y es que ponderó que Argentina está entre los 10 países que mayor dinamismo y movimiento de pasajeros tiene esa terminal aérea. Ahora permitirá que el Norte argentino se conecte con 87 destinos y 37 países, del Norte, Centro de Sudamérica y el Caribe, Europa y Asia, por el aeropuerto de Panamá donde hasta octubre de este año pasaron 13 millones de pasajeros, con lo cual será clave en la conectividad y beneficiará a ambos países. Gustavo Esusy, gerente regional Mercosur de la empresa aérea dijo que los boletos se venden desde julio en la página web www.copaair.com.

Atractivo destino

Desde Panamá, que es el centro comercial de las Américas, se puede partir al Caribe pero antes disfrutar de sus grandes cadenas hoteleras, casinos y hoteles. Se puede llegar muy temprano y conocer la faceta antigua y moderna de la ciudad y las playas del Atlántico a pocos kilómetros. Las tarifas varían según el destino y las conexiones que permitan.

Las frecuencias

El Canal de Panamá es en sí un atractivo, y se pueden ver embarcaciones desde las escaleras de museo, que además permiten conocer la historia de su construcción con una película reciente y objetos de la vida cotidiana durante la construcción del canal. Además de la representación de la vida de quienes llegaron y los locales durante la construcción por norteamericanos.