Una historia de amor dentro de una cárcel jujeña

Hoy por la mañana, Walter Tejerina y Federico Colqui se casaron dentro del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, siendo el segundo caso en nuestra provincia de matrimonio igualitario que involucra a un interno.

El primer antecedente de un casamiento entre dos personas del mismo sexo en Jujuy fue entre dos mujeres dentro del Penal Nº 3.

Walter de 31 años vive en nuestra capital y por medio de una amiga travesti que se encuentra alojada en ese penal, conoció a Federico y desde ese momento entablaron una relación de amistad que con el tiempo se transformó en amor.

En la actualidad, los romances entre personas pueden surgir en diferentes espacios como ser en una red social debido al potente alcance que posee la tecnología, o también pueden darse dentro de una cárcel y entre dos hombres. Las luchas sociales por la diversidad de género permitieron que este encuentro sea posible, y en este caso, lo particular es que se efectuó entre una persona que cumple una condena dentro de un penal y un civil que realiza acciones comunitarias.

Sobre esta historia de amor y sus inicios, Tejerina, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "al verlo tanto tiempo solo, primero decidí contraer una amistad con él pero las cosas se fueron dando de otra manera. De a poco la relación fue mejorando y todo se fue dando por la buena conducta que él tiene que es muy diferente a la de los demás".

Sus precedentes son paradójicos, Federico está privado de su libertad por cometer un delito y Walter es una persona comprometida con la realidad social ya que desde hace 15 años es dirigente social y colabora con niños de escasos recursos que viven en barrios carenciados.

"Nos conocemos hace un año y medio, al principio no nos veíamos mucho porque yo no quería tener una relación debido a que estoy muy abocado a las tareas sociales, a mi trabajo y a mi madre. No fue fácil tomar una decisión y más conociéndolo dentro de una cárcel pero lo hice y estoy contento", sostuvo Tejerina.

Continuó diciendo que "es una persona que me tiene mucha paciencia y me supo entender. Nos fuimos conociendo, me contó sobre lo que él hacía cuando estaba afuera. Va a cumplir su condena como la ley lo determinó y seguro tendrá su oportunidad de salir para estar conmigo".

Sobre quién dio el primer paso para tener una relación indicó que "fue él, a principios de este año me pidió tener un noviazgo y yo estaba indeciso pero me demostró ser una buena persona y le dije que sí. Desde ahí empezamos a estar mejor, aunque tuvimos una crisis le di otra oportunidad y hace poco salió el tema del matrimonio".

En relación a eso, Tejerina comentó que "para llegar a este momento, él se tuvo que enfrentar a todo lo que hay ahí, más que nada al ambiente de una cárcel. Por mi parte, lo afronté con mi madre, a la sociedad machista ya la combatí y la gente me respeta".

"Él hace talleres dentro de la cárcel y le están otorgando muchos certificados por sus labores. Fabrica instrumentos de viento y también es músico, junto a la orquesta del penal hicieron hace poco una presentación en el teatro Mitre", manifestó.

En cuanto a los proyectos para el futuro junto a su pareja, remarcó que quieren poner un negocio de comidas ya que es un emprendimiento en el que tiene experiencia junto a su madre.

Por último, dejó un mensaje a la sociedad sobre los prejuicios sociales que existen en torno a la diversidad de género, "no hay que dejarse llevar por lo que digan los demás, hay que quererse uno mismo y darse la oportunidad de ser feliz compartiendo todos los momentos que nos otorgan. Y sobre todo luchar por alguien que te quiera y darle para adelante siempre con respeto y educación porque si das eso también lo vas a recibir".

Militante comprometido

Walter Tejerina es militante desde los 15 años del Partido Justicialista y dirigente social del Movimiento Evita donde realiza acciones benéficas en barrios carenciados de San Salvador de Jujuy.

"Estoy involucrado en esto porque desde chico pasamos etapas muy difíciles en mi familia y desde ahí lucho junto a compañeras y amigas", dijo Tejerina.

Desde el Movimiento Evita brindan clases de apoyo y una merienda a niños y jóvenes de los barrios Bárcena, Punta Diamante y en el asentamiento Tiraxi.

Apoyo de la Unidad Penal Nº 1 de Gorriti

El alcaide Fabio Leaño del Servicio Penitenciario Nº 1, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que desde la institución colaboraron con los trámites previos para que el matrimonio pueda llevarse a cabo.

También indicó que hay un antecedente en el Servicio Penitenciario provincial de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en esa ocasión se efectuó dentro del establecimiento Nº 3 de Mujeres.

“Es un interno condenado que está a disposición del Juzgado de Ejecución que se aloja en un pabellón de régimen común que entabló una relación con un civil”, sostuvo al respecto.

Siguió diciendo que “desde la institución les facilitamos los trámites de los estudios prenupciales en el Registro Civil que en este caso puntual fue en la delegación de San Pedrito”.

“También coordinamos la ceremonia que será presenciada por las personas que los contrayentes anotaron en una nómina que está compuesta por familiares y allegados en un número determinado”, remarcó.

En ese sentido anunció que dicha nómina debe ser acotada teniendo en cuenta el espacio físico con el que se cuenta.

La ceremonia se realizará como cualquier otra, con testigos e invitados que presenciarán la unión entre Walter Tejerina y Federico Colqui.