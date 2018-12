El Interbloque "Por Palpalá" presentó 110 proyectos

El Interbloque "Por Palpalá" expresó su disconformidad con el Ejecutivo municipal, sobre "el manejo de este último período en el Concejo Deliberante". Así lo reflejaron sus integrantes en el marco de una conferencia de prensa. De los 169 proyectos presentados durante el 2018, 110 fueron iniciativa del Interbloque (63,58 %).

Presentaron dos proyectos fundamentales de contención social como la Emergencia Económica y la Emergencia Social.

Los concejales Rubén Eduardo Rivarola, Fabián Rodríguez y Silvana Dibi brindaron una conferencia de prensa ayer donde detallaron el trabajo durante el presente año.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN / GRÁFICO CON LA DISTRIBUCIÓN DE QUIENES FUERON LOS AUTORES.

En relación a la cantidad de proyectos presentados en el Deliberante durante el 2018, fueron 169: de los cuales 110 pertenecen al Interbloque "Por Palpalá" (el 63,58%), 4 proyectos presentados por el Ejecutivo Municipal, la Izquierda 28 proyectos, la UCR junto a "Podemos Palpalá" 19 proyectos y por parte de Ciudadanos de Palpalá y organizaciones 12 proyectos.

Consenso con la comunidad

"Nosotros resumimos un trabajo consensuado con toda la comunidad de Palpalá de acuerdo a las necesidades que ha venido manteniendo nuestro departamento y a la situación crítica social en la que hoy nos vemos situados por toda esta política que está llevando la Nación", señaló Fabián Rodríguez.

Silvana Dibi por su parte habló sobre la parte social, "como representante y presidente de la Comisión 4 que aborda la situación social, cultural y educativa, es que hemos trabajado en forma conjunta con las organizaciones sociales viendo la problemática que tiene nuestra población", dijo. Al tiempo que agregó que "no está llegando la mercadería a nuestros comedores y algunos están cerrando, es por eso que presentamos 2 proyectos fundamentales, entre ellos la Emergencia Económica y la Emergencia Social. Lamentablemente ambos fueron pasados a archivo y entonces al no tener el marco legal que necesitábamos para hacer las gestiones, muchos de los comedores se cerraron y otros no cuentan con los insumos necesarios para darle de comer a los chicos", explicó.

"Según el estudio que hicimos desde el Interbloque, esta situación aumentó la cantidad de desnutridos o malnutridos, tanto de niños como de personas adultas", dijo.

La edil recordó que "desde el Interbloque pudimos dar 3 ollas populares y nos dimos cuenta de la necesidad que tienen las personas de Palpalá, porque los vecinos venían con sus recipientes para llevar comida a su casa. Esta situación duele mucho y más aún cuando no tenemos de parte del Gobierno una solución. Las cajas de mercadería no se están entregando en el municipio, a pesar de que dicen que sí se están entregando", aseveró la concejal.

Solicitud de informe

SOLICITUD DE INFORMES / TUVO LA MAYOR CANTIDAD DE PRESENTACIONES EL INTERBLOQUE “POR PALPALÁ”.

En tanto que Rivarola hizo hincapié en dos aspectos. "Uno de los más importantes son los proyectos que se presentaron de solicitud de informe, en el entendimiento de que el Concejo es un organismo de contralor, se presentaron durante el año 48 proyectos de solicitud de informe, por parte del Interbloque presentamos 41; el de Izquierda presentó 4, el oficialismo (UCR y Juntos Podemos Palpalá) sólo presentó 1 y por parte de la ciudadanía y organizaciones fueron 2", con lo cual quedó demostrado nuestro trabajo desde la institución", dijo.

"Lo que más nos extraña es que de los 48 proyectos de solicitud de informe que se pidió al Ejecutivo, sólo 2 o 3 fueron respondidos y eso habla de la situación en la que estamos hoy", resaltó.

"Por otra parte en el tema que seguramente todos van a salir a hablar, es el de la impositiva y los impuestos porque son importantes para la ciudad. La impositiva tiene varias aristas que creo que no son lógicas, hay agregados de impuestos nuevos, hay agregados de cuotas nuevas, impuestos que eran semestrales y ahora son cuatrimestrales. El monto porcentual de las tasas de tributos están pidiendo una suba entre un 35 y 40%, lo cual creo que es algo ilógico, sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo", expresó.

Finalmente el edil recordó que el proyecto de la impositiva fue mandado a archivo porque en la última sesión el oficialismo no se presentó, "entonces desde el Interbloque estamos esperando juntarnos con la gente encargada de Hacienda para poder hacer un trabajo prolijo, pero hasta ahora no tenemos resultados en poder juntarnos con ellos para saber qué es lo que ellos quieren, ya que si la impositiva está en archivo, el presupuesto es erróneo, es decir no podemos aprobar el presupuesto si no tenemos la impositiva aprobada", expresó Rivarola.

A su vez dijo que "hay que trabajar en conjunto más allá de la bandera política. Pero ya se terminó el período de sesiones ordinarias y yo no entiendo la forma en la que el oficialismo quiere trabajar, creo que es un llamado al trabajo en conjunto para que la ciudad pueda salir adelante", finalizó.

De los 48 proyectos de solicitud de informe que se pidió al Ejecutivo solamente 2 o 3 fueron respondidos .