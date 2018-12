"Tengo la ilusión de ver un Zapla distinto"

A excepción del resto de los clubes del Federal A, Altos Hornos Zapla posterior al 9 de diciembre, fue goleado 4 a 0 por San Jorge en Tucumán en la última fecha de la Zona 4, no tuvo vacaciones y continuó trabajando a sol y sombra, hasta hoy a las 10, buscando corregir errores y potenciar la virtudes físicas y futbolística para evitar el descenso, 12 puntos y antepenúltimo en la tabla general, en la reválida que comenzará el 3 de febrero ante Gimnasia y Tiro y hacer bien las cosas en la Copa Argentina, 16 y 20 de enero contra San Lorenzo de Alem.

El técnico "merengue", Roberto Saucedo, que asumió el 22 de noviembre, dirigió 4 partidos ante rivales con aspiraciones de clasificación y todos con derrotas (Boca Unidos, Chaco For Ever, Crucero y San Jorge) admitió que "el equipo no terminó bien en lo que se refiere a resultados y la única manera de revertir esa situación es trabajando tanto en la parte física como futbolística que era mi intención para que el jugador me conozca y se manifieste dentro de un campo de juego. Mañana -por hoy- llegamos al final de esta etapa y los objetivos se cumplieron y cuando regresemos no habrá periodo de adaptación", agregando que "el jueves 3 de enero tenemos que estar todos en Palpalá y el viernes 4 a las 9.30 será nuestro primer entrenamiento de 2019 para jugar el 16 por la Copa que nos agarra a mitad de camino pero voy a poner los mejores actores pero obviamente nuestro prioridad es la reválida. Más allá de que cuando uno pisa una cancha quiere ganar pero queremos ganar la reválida, quiero ser protagonista", afirmó.

Luego remarcó que "en este tiempo logramos mayor intensidad de juego y capacidad de conectarnos entre los jugadores, me refiero al control y al pase donde hice mucho hincapié y estamos por el buen camino. Los jugadores están predispuesto y quieren revertir la historia. El jueves -por hoy- al mediodía, tras la practica compartiremos un lunch con los directivos para luego quedar licenciados", acotando que "el sábado voy a cumplir un mes y no fue fácil y los resultados no me los imaginaba así pero debía estar en los 4 partidos para conocer al plantel íntegramente. Ahora dimos vuelta la página con mucho trabajo y eso hará efecto el 16 en Catamarca (contra San Lorenzo) tengo la ilusión de ver un Zapla distinto.Los chicos se están dando cuenta que pueden jugar de otra manera, otra intensidad y de ser protagonistas", concluyó el santafesino.

Refuerzos y bajas

En otro tramo, el entrenador de Zapla, Saucedo, confirmó los puestos y avances de los dos refuerzos detallando que "hay dos nombres que sólo falta la confirmación que los dirigentes tienen que cerrar, pienso que en estos días se confirmarán un marcador central y un delantero. Están muy avanzadas las charlas con el presidente (Lizárraga), y en lo personal no los dirigí nunca pero sí los vi jugar. Fueron ofrecidos entre otros tantos y lo más adecuado son estos dos", expresó en referencia a Pianatello y Turienzo con quienes están conversando entre otros.

En cuanto a la salida del delantero Martín Abraham dijo que "se está probando en Jordania y si le va bien, que es lo que deseamos por su futuro, ya no vuelve y sino tiene que regresar porque tiene contrato", señaló. Después hizo mención al volante Leonardo Silveira explicando que "el jugador habló con el presidente y avisó que se iba, pero al cuerpo técnico no le dijo nada, se llevó las cosas de utilería y no volvió, pero de entrada había dicho que se iba al exterior, pero ahora me entero que está en San Antonio en Salta", contó.

En cuanto al volante central Facundo Galarza despejó las dudas de una posible salida diciendo que "está haciendo una pretemporada increíble y estoy gratamente sorprendido con su rendimiento por como se entregó en lo físico y futbolístico porque me dijo que nadie lo llamó".

En tanto que por el lateral colombiano Vergara Lara explicó que "hablé con la gente que lo representa (Juveni Soccer Pro) y le dije que no lo tendré en cuenta y por eso lo mejor era que no regrese". Y al relegar a Hugo Villanueva aclaró que "hablé con el y le dije que estos 4 partidos me sirvieron para evaluar y decidí que voy a prescindir de sus servicios, se lo expliqué y les dí los argumentos y le avisé que iba a pedir un defensor como refuerzo. Es una decisión meramente futbolística", selló el entrenador.

Reválida y Copa

La fase reválida del Torneo Federal A está compuesta por los 20 equipos que no clasificaron a la fase campeonato. La jugarán los últimos cinco equipos de cada zona.

Y allí Altos Hornos Zapla debutará de visitante ante Gimnasia y Tiro el 3 de febrero de 2019 en el "Gigante del Norte". Mientras que el sábado 9 recibirá a San Martín de Formosa entre algunos de los partidos ya programados para el primer semestre. La reválida se dividirá en 4 zonas de 5 equipos que jugarán todos contra todos, ida y vuelta a 10 fechas, por suma de puntos, manteniéndose los agrupamientos de la primera fase. El primer clasificado de cada zona de la reválida (4 equipos en total) se clasificará para jugar los playoffs de 16avos. de final, por el segundo ascenso.

En tanto que por la Copa Argentina 2019 los choques de la fase preliminar regional se disputarán entre el 16 y el 20 de enero y allí Altos Hornos Zapla y San Lorenzo de Alem (Catamarca) ofrecerán su aperitivo: el primero en Alem y el segundo en el "Emilio Fabrizzi". El ganador jugará con el que se quede con el clásico salteño entre Gimnasia y Tiro vs Juventud Antoniana.