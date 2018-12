Macaulay Culkin volvió a interpretar a "Mi pobre angelito"

28 años después del estreno del clásico navideño "Mi pobre angelito", el protagonista de la película Macaulay Culkin volvió a interpretar al protagonista de la película, el pequeño Kevin McCallister.

Se trata de una publicidad de Google para promocionar el Google Assistant, en donde Culkin, ahora de 38 años, revive icónicos momentos de la película, como cuando despierta y se da cuenta que su familia ha desaparecido, o como cuando disfruta su libertad saltando en el colchón de la cama de sus padres.

La diferencia es que ahora la vida es más fácil gracias a la tecnología provista por el gigante de internet.

"¿Alguna vez te has preguntado cómo es ‘Kevin McCallister’ como adulto? Yo tampoco. Pero por si tienes curiosidad deberías ver esto", compartió el actor a través de su cuenta en Twitter.

“Mi pobre angelito", película de 1990, cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que accidentalmente se queda solo en casa cuando toda su familia se va de vacaciones.

Kevin cree que su deseo de navidad de hacer desaparecer a toda su familia, de quien está fastidiado, se ha cumplido y celebra su ansiada libertad; sin embargo, se tendrá que enfrentar a dos ladrones que intentarán ingresar a su casa.

El actor Macaulay Culkin saltó a la fama con “Mi pobre angelito” y “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, cinta que sigue siendo un clásico navideño durante las fiestas decembrinas.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3