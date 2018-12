Ley de Tolerancia Cero para evitar más muertos y heridos por siniestros viales

Tras ser aprobada en el mes de septiembre por la Legislatura, la Ley 6.082 de Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes para conductores entró en vigencia desde hoy en la provincia de Jujuy. Fue lanzada ayer en Casa de Gobierno y tiene como principal objetivo disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que son provocados por conductores que consumen estas sustancias.

La primera etapa de la ley iniciará mañana y será durante 100 días, hasta fines de marzo. La misma consta en una prueba que realizará el Ministerio de Seguridad para constatar si la cantidad de conductores alcoholizados fue descendiendo. De acuerdo a esos resultados evaluarán la necesidad de incorporar más equipamientos para los controles o no.

Del lanzamiento participaron autoridades encabezadas por el ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Perassi que remarcó que "la ley no solo es para que las personas no consuman bebidas alcohólicas sino también para que no utilicen drogas de distinto tipo que puedan afectar sus condiciones a la hora de conducir".

Asimismo indicó que esta iniciativa es muy importante porque contribuye a la seguridad de los que manejan un automóvil, a otros conductores, a acompañantes y peatones e hizo hincapié en las implicaciones que eso tiene en la salud ya que no solo en los accidentes hay daños materiales, sino también hay fallecimientos y personas que quedan de por vida con una discapacidad.

En ese sentido comentó que "es un problema social que debemos resolver y la ley es una herramienta fundamental para que los siniestros vayan disminuyendo".

Luis Martín, referente de la Secretaría de Seguridad Pública, por su parte mencionó que "este lanzamiento es trascendente y muy necesitado en el territorio provincial. Vendrá a cambiar muchas cosas, estoy convencido de que vamos a tener que modificar esa conducta temeraria que utilizamos cuando consumimos alcohol y después salimos a manejar. Todos somos conscientes del peligro que nos exponemos hacia nuestra vida y a la de otros que utilizan la vía publica".

Manifestó también que mediante esto van a bajar "significativamente los guarismos de conductores alcoholizados que son protagonistas de siniestros viales. No queremos tener más muertes en las rutas jujeñas, ni personas con una discapacidad a causa de un choque y tampoco familiares que pierden a un ser querido", agregó.

SINIESTROS FATALES / ES IMPRESCINDIBLE TOMAR CONCIENCIA SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA QUE MUCHAS VECES SE LLEVA VIDAS Y DESTROZA FAMILIAS.

Resaltó que la mayoría de estos hechos son evitables y que dejan a familias destruidas, "eso nos tiene que llamar a la reflexión y hay que tomar conciencia. Desde ahora nadie va a poder consumir ni una gota de alcohol a la hora de conducir".

Sobre equipamientos y personal para los controles de tránsito resaltó que "todos están capacitados en seguridad vial. Contamos con casi 50 alcoholímetros y estamos por adquirir otros de última tecnología".

"Números aterradores"

Luis Martín explicó que en lo que va del año se labraron más de 4.200 actas de comprobación por alcoholemias positivas, una cifra alarmante y preocupante. Hubo 4.500 actas por infracciones varias.

Resaltó además que Tolerancia Cero endurecerá las sanciones a los que la incumplen y que va a regir durante los 365 días del año incluyendo Navidad, Año Nuevo y carnaval.

"Todos debemos ser responsables y respetar la normativa vigente. Queremos bajar estos números aterradores haciendo las cosas bien y respetándonos. No habrá ningún tipo de excepción durante el año, el personal de control estará de forma permanente realizando operativos", sostuvo.

Cabe destacar que la ley será aplicada en cualquier parte de la provincia sin distinción de rutas provinciales, nacionales, calles, avenidas, caminos vecinales, etc.

Multas hasta los 40 mil pesos fijadas en litros de nafta

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

Todos los conductores están obligados a someterse a los controles que se les soliciten.

El Ministerio de Seguridad informó que los montos a pagar se regirán según el valor del litro de nafta súper en las estaciones de servicio expuestas como unidades fijas (UF).

En caso de incumplimiento se fijaron sanciones graduales, que se aplicarán según el nivel de alcohol en sangre; mientras este sea más elevado, mayor será la multa.

De 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre la multa tendrá un valor proporcional de 100 a 300 litros de nafta súper YPF.

De 0,20 a 0,49 se fijará entre 300 y 500 litros; de 0,50 a 1 gramo la multa rondará entre 500 y 800 litros de nafta y si es superior a 1 gramos, entre 800 y 1.000 litros.

Además de la multa que puede llegar hasta 40 mil pesos, al dar positivo se retendrá la licencia de conducir, y puede llegar a inhabilitar al conductor de 2 meses a 2 años según la graduación alcohólica.

Cabe mencionar que si las infracciones se repiten, las sanciones serán más severas.

Sobre esto, Luis Martín de la Secretaría de Seguridad Pública expresó que el destino de las multas será para tareas específicas en materia de seguridad vial en un 65%, y el otro 35% será para el Juzgado Contravencional.

“Todo lo que se hace en materia de tránsito y seguridad vial, toda esa recaudación será aplicada para el cumplimiento de esta ley y de más normas inherentes a la materia. No se van a poder desviar los recursos para otro lugar”.

Intensificarán tareas para las fiestas y carnaval

Las multas rondarán alrededor de los 4 mil pesos, la más barata, y la más cara podría llegar hasta los 42 mil pesos.

El jefe de la Policía, Ernesto Corro, resaltó que “se vienen las fiestas, carnaval, días de festejos y las vacaciones pero esto no implica que vamos a bajar la guardia. Esta época es cuando más vamos a trabajar, intensificar tareas y tener puntos de controles policiales”.

Corro además comunicó que existen carpas informativas en diferentes puntos de la capital que sirven no sólo para brindar información sino también para que los vecinos puedan formular denuncias. No es necesario que tenga que concurrir a una comisaría. Las mismas están ubicadas en el acceso a Alto Comedero y antes estuvieron por diferentes lugares de la provincia.

Sobre los controles manifestó que serán estratégicos e irán cambiando de lugar pero se intensificarán en cercanías a locales bailables. En relación a los horarios dijo que generalmente se realizan de 3 a 6 de la mañana.

Con respecto a la venta de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes indicó que “estamos trabajando arduamente en eso. Ya hicimos muchos allanamientos y cerramos bocas de expendio. Los centros vecinales están muy preocupados porque hay muchos lugares de venta de drogas”.

Por otra parte, desde la Dirección de Tránsito, la comisario inspector, Gabriela Salva, aseguró que “no solamente la Policía hace prevención, sino también la persona al momento de subir al vehículo. Al estar en condiciones y tener la documentación en regla hace que todo el circuito de lo que respecta a la conducción responsable evite los siniestros viales”.

También indicó que cada 100 personas que ellos controlaron mediante la antigua Ley de Alcoholemia que era de 0,50 de alcohol en la sangre, un 80% tenía graduación alcohólica positiva. Amplió diciendo que en su mayoría son más hombres que mujeres los que presentaron esta condición en los controles.

“Estrellas Amarillas” sigue concientizando a los jujeños

“ESTRELLAS AMARILLAS” / LUCHAN PARA QUE HAYA MENOS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.

La asociación que lleva a cabo la importante tarea de concientizar a la sociedad para promover un manejo responsable celebra la Ley de Tolerancia Cero, ya que una de las principales causas de siniestros viales ocurre a causa de conductores alcoholizados.

“Nosotros somos los impulsores de esto, recorrimos un camino muy duro y largo. Queremos seguir concientizando a la sociedad diciéndole sí a la vida y lo que pasa después de una pérdida por un accidente. La mayoría del grupo somos padres que perdimos un hijo”, sostuvo Julia Maigua, referente de “Estrellas Amarillas” en Jujuy.

Con respecto a la ley mencionó que está bien planteada pero piden que los controles se intensifiquen y tengan mayor personal, “nosotros recorrimos provincias que ya tienen tolerancia cero y en muchas ocasiones se redujo la cantidad de colisiones viales y esperamos que en Jujuy pase lo mismo”, añadió.

En nuestra provincia existe una gran cantidad de accidentes, por esa razón, cada vez es más común cruzarse con una estrella amarilla que marca una señal del lugar en el que una persona perdió la vida.

Por último, dijo que “el ser humano es el hijo del rigor, que si no le tocan el bolsillo es muy difícil que entiendan pero si pierden un ser querido muchos recién ahí toman conciencia. Le decimos a la sociedad que no le prohíben que tomen y que más barato sale tomarse un taxi que pagar una multa. Vamos a luchar para que sean más altas”.

Derecho a una contraprueba

CONDUCTOR ASIGNADO / PARA EVITAR QUE OTROS MANEJEN ALCOHOLIZADOS.

El conductor tiene derecho a una contraprueba ya que pueden ocurrir casos de que esté bajo los efectos de alguna medicación o haya consumido por ejemplo vinagre en alguna comida y por esa razón el test dé positivo.

En esos casos, la persona puede pedir que le realicen otra prueba y si la situación persiste se lo trasladará a un nosocomio para que le efectúe el examen clínico médico correspondiente.

“No existe ninguna sustancia que pueda atemperar la ingesta de alcohol, lo único que hace bajar esa ingesta es el paso del tiempo”, mencionó Luis Martín.

“Pero en caso de que salga positivo una graduación ínfima, la persona tiene derecho a esperar 20 o 25 minutos para una contraprueba que es el lapso que estaría bajando esa graduación”, indicó.