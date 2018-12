Julián Serrano y Sofía Morandi, ganadores del Bailando 2018

"¡Ahora no nos para nadie!" exclamó la pareja después de ganar.

Si con suerte habían logrado conciliar algunas horas de sueño la noche anterior, producto de la ansiedad de enfrentar su primera gran final en el certamen de baile televisado más visto, pasadas las 2 de la madrugada del viernes 21, con trofeo en mano y la adrenalina por las nubes tras consagrarse campeones del "Bailando 2018", no cabía posibilidad alguna de que Julián Serrano (25) y Sofía Morandi(21) corrieran con la misma fortuna. "¿Quién me duerme ahora? ¡Esa es la pregunta! Alquilé un Party Bus, literal, sin importar si ganáramos o perdieramos para salir a festejar. Pasar por este programa fue un juego que disfruté mucho, entre las luces, el show y los vestuarios estuve todo el tiempo en mi salsa", analizó la influencer y actriz neuquina aún con purpurina en los ojos y el vestuario intacto de la salsa de a tres, el último ritmo que bailó. A escasos metros de ahí y concentrado nada más que en conectar la batería portátil de su celular antes de comenzar la entrevista, Serrano, cantante y referente teen con más de tres millones de seguidores en Instagram, advierte: "¡Hoy planeo seguir de largo y que sea lo que Dios quiera! Ya llegar a la semifinal para nosotros fue de yapa y haber ganado la final es un delirio. Estos últimos cinco meses la pasé mejor que en Disney. ¡Ahora no nos para nadie!”.

Sumergidos en una extraña mezcla entre euforia y cansancio contenido, tras vencer en un ajustado cabeza a cabeza a Jimena Barón y su bailarín Mauro Caiazza en la votación más empatada de la historia (obtuvieron el 50,86% entre más de un millón de votos), la joven dupla de millennials cuyo fandom responde al nombre “Serrandin” -y cumplió el sueño de la Asociación civil "Juntos Podemos" de Puerto Madryn- argumenta: “Subimos dos fotos en el último corte del programa cuando todavía no habían cerrado las líneas para alentar a que nos siguieran votando. Y eso fue un empujón fuerte, porque nos dio ese pequeño porcentaje que hizo la diferencia para que ganemos. También creamos una tendencia en Twitter que era #SerrandínCampeón y estaba número uno con 40 mil tuits. Nuestra ventaja siempre fue que éramos dos”.

Fuente Clarín