VÍDEO. Profunda autocrítica de Tinelli sobre el rol de las mujeres en ShowMatch

Marcelo Tinelli aprovechó la última gala de Jimena Barón en el Bailando para reflexionar sobre la problemática de género, un tema que estuvo presente durante todo el ciclo 2018.

Al elogiar el compromiso de la cantante con la lucha feminista, el conductor agradeció el aprendizaje brindado por todas las mujeres e hizo una autocrítica.

"Uno siempre puede ser mejor. Quiero agradecerle al Colectivo de Actrices y a las mujeres por este cambio que estamos viviendo. Nosotros, que venimos de una generación diferente, y que por ahí hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamas", reflexionó.



Luego agregó: "Todo esto nos hace ser mejores personas y está buenisimo. Y me encanta este rol de la mujer, activa. Nosotros este año, y día a día, intentamos hacer un montón de cambios".

"Aprendemos y decimos 'gracias'. Me enseñan las mujeres de mi casa, me enseña mi mujer, Laurita, vos, Flor Peña a ser mejores personas. Hay cosas que uno ha hecho y hoy no las haría ni en pedo. Y es porque realmente uno siente un cambio grande y un compromiso con eso. Vos también me enseñás un montón de cosas a mí y a todos, a ser mejores personas", concluyó.