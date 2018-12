Indignante: Se viralizó el video de un youtuber matando a golpes a un gatito

Peluchín Entertainment tiene 15 años y un canal en YouTube con 16 mil suscriptores. Matías Vera Oyarzún -su nombre real- saltó a la fama por un vídeo que indignó al mundo entero: se grabó golpeando a uno de sus gatos hasta la muerte y lo subió a Internet.

Como tantos otros chicos de su edad, buscó la fama para convertirse en una estrella de YouTube, pero el efecto no fue el deseado. Tuvo que eliminar de su cuenta el vídeo que encendió la polémica, pero dejó otro en el que cuenta que adoptó a varios gatitos. Ya fue visto más de dos millones de veces.

El ataque al gato y esta polémica fama que cosechó en algunos días generó repudio en las redes. La noticia rápidamente llegó a los medios tradicionales.

Los defensores de los animales lo atacaron directamente: hackearon sus cuentas, divulgaron sus datos personales y presionan a las autoridades para que este crimen no quede impune.



"Informamos a la fiscalía respecto a estos antecedentes, que en conjunto ordenó ciertas diligencias y tras un proceso investigativo como el empadronamiento de testigos logramos establecer la identidad del menor, a los padres de éste y cómo ocurrieron los hechos. El gato falleció y no tenemos un registro de dónde está su procedencia en este minuto. El fiscal de turno instruyó en este momento no tomarle declaración al menor", dijo el subjefe de la Brigada de Investigación Criminal, subcomisario Mauricio Negrete.

Por ahora, el joven youtuber no tiene una causa en su contra, aunque la condena social parece ser instantánea. El último video ya acumula más de 170 mil comentarios, la mayoría insultos contra Oyarzún, además de 282 mil "no me gusta". En redes sociales también está siendo fuertemente criticado.