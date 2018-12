La pobreza golpea a niños que necesitan ayuda de los jujeños

El comedor "Manitos Unidas" se encuentra ubicado en el sector Tupac Amaru del barrio Alto Comedero y funciona a pulmón gracias al empuje de madres que muchas veces se quedan sin recursos para hacer la comida. Si la situación continúa así corren peligro de cerrar, por eso piden a la sociedad jujeña colaboración para afrontar esta crisis y seguir dándole de comer a los chicos.

La institución surgió hace un año, son más de cien personas las que asisten, con un total de 80 niños. Entre ellos hay pequeños con discapacidad y enfermos, mamás solteras y adultos mayores con problemas de salud.

Abren martes, jueves, viernes y sábado. Los viernes realizan juegos recreativos, talleres y les dan una merienda. Los otros días les brindan un rico almuerzo. Realizan diversas actividades como ser talleres literarios, cuentos, juegos, les brindan clases de apoyo y lo ayudan con las tareas.

Son ocho mamás las que están al frente del comedor y las que ayudan a mantenerla en pie. Ellas son las que cocinan y se van turnando durante cada jornada para todos los quehaceres que implica esta actividad. Además, poseen una huerta en la casa de una de ellas, mediante la misma obtienen verduras para los alimentos de cada jornada.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Silvia Herrera, una de las referentes de la institución, mencionó que, "siempre se suman nuevos chicos, nosotros no le podemos negar la comida por eso, lastimosamente, a veces no comemos porque no nos alcanza y preferimos darles a ellos. Siempre son la prioridad los chicos. Ojalá nos puedan ayudar, tenemos muchas necesidades y no podemos dejar sin comer a estos pequeños".

POR LOS PEQUEÑOS/ LAS VOLUNTARIAS PIDEN COLABORACIÓN YA QUE MUCHAS VECES NO LLEGAN CON LA COMIDA.

Lamentablemente, también, para conseguir verduras, las mamás deben ir los domingos a la feria de Alto Comedero a ayudar a los comerciantes en sus puestos para que a cambio de ese trabajo ellos les paguen con verduras y frutas.

En ese sentido explicó que "muchas verduras que los feriantes tiran nosotras las seleccionamos y las llevamos. No contamos con ayuda del Gobierno, solo tenemos algunos voluntarios que nos colaboran, por eso pedimos que nos ayuden con donaciones".

Este sueño de ayudar a los que más necesitan inició gracias a mamás del barrio que dieron sus primeros pasos con un merendero, al principio eran solo 25 niños los que asistían, pero ese número se fue incrementando.

Silvia Herrera es maestra jardinera y ese carisma para estar con los más chicos la impulsó a crear este espacio, "al principio les dábamos la merienda y jugábamos con ellos en la plaza, poco a poco fueron llegando más chicos con sus padres, incluso con sus abuelos. Desde ahí fuimos creciendo hasta que surgió el comedor", dijo.

Asimismo, comentó que "nosotros hacemos esto de corazón y a pulmón. Los hacemos porque hay muchas necesidades en el barrio y por eso no podemos cerrar las puertas. Estamos atravesando un momento difícil y entre las mamás lo estamos afrontando porque los chicos necesitan de nosotros y no les podemos negar un plato de comida. Ya no podemos parar con esto, tenemos que seguir y no bajar los brazos".

Sobre el motivo por el cual decidió crear este espacio sostuvo que "yo hago esto porque me encantan los chicos y cuando era niña tenía muchas necesidades en mi casa. Hoy no quiero ningún pequeño no tenga que comer, en esta zona hay muchas madres que no tienen y nos necesitan".

Al ser una institución en la que asisten niños con discapacidad, las voluntarias se las ingenian para implementar juegos inclusivos para que ellos sientan que pueden jugar a la par de los demás niños.

"Compartimos muy lindos momentos en el comedor, a pesar de la crisis que nos golpea estamos muy felices de poder ayudar a las familias del barrio", agregó Herrera.

Un llamado de urgencia a la solidaridad



DONACIONES/ DEL FESTIVAL “QUE CANTEN LOS NIÑOS” Y DEL JARDÍN MATERNO INFANTIL “ESTRELLITAS”.

El comedor “Manitos Unidas” se encuentra atravesando por una situación crítica ya que los alimentos que les llegan son escasos y cada vez son más los niños, jóvenes y adultos que se acercan en busca de un plato de comida.

“Son muchos los que vienen cada día, hacemos almuerzo y merienda para casi 150 personas, entre chicos y grandes, y nos cuesta mucho llegar a cumplir con todos. Nos estamos dando vuelta como podemos y con lo que tenemos”, manifestó Silvia Herrera, referente de la institución.

“Le pedimos a la gente que nos colabore con lo que sea, con un poquito de cada uno podemos hacer mucho”, agregó.

Necesitan mercadería de todo tipo e índole, carne y alimentos como ser verduras, frutas, fideos arroz. También para las meriendas se puede colaborar con leche, cacao o pan.

Además, precisan instrumentos de cocina como ser cucharones ya que deben revolver la leche o la sopa con una madera.

Tampoco cuentan con un lugar en condiciones para recibir a los niños y no poseen mesas ni sillas, por lo que también solicitan eso ya que es imprescindible para que cada chico pueda alimentarse de la mejor forma.

En ese marco, comentó que “hay pequeños que presentan cuadros de desnutrición por eso es muy importante que nos ayuden. Yo tengo unas planillas en las que están anotados cada uno de ellos y los vamos controlando”.

Solicitan también pañales para bebés de todos los tamaños, ropa y zapatillas para todas las edades.

Siguió diciendo que, “cualquier donación es necesaria para nosotros. Vienen desde bebés hasta abuelas de más de 70 años”.



Contención en situaciones difíciles



TALLERES/ ADEMÁS DE LA ALIMENTACIÓN, LAS MAMÁS HACEN HINCAPIÉ EN LA RECREACIÓN.

Darles contención es imprescindible para estos pequeños, el hecho de intentar encaminarlos hacia los buenos valores hace que el día de mañana tengan más posibilidades de ser buenas personas y se alejen de aquello que les pueda hacer mal como la drogadicción o la delincuencia, dos flagelos que azotan a los jóvenes jujeños.

En ese sentido, indicó que también asisten adolescentes mediante consejos, “les hablamos sobre lo malo que puede ser para ellos el alcohol y las drogas. Tratamos de que no se pierdan en la calle, nosotros les damos un lugar para que se refugien y no cometan errores”, indicó.

Además de estas problemáticas, comentó que existen otros flagelos que tratamos de solucionar, “una vez nos llegó un caso de violencia de género. Había una mamá que era golpeada por su pareja y la ayudamos. La hicimos tomar conciencia sobre la gravedad del asunto y la llevamos con especialistas para que la asesoren. Por suerte hoy en día está mucho mejor junto a sus hijos y nosotros las seguimos apoyando”.

Sobre ese aspecto aseguró que observan casos de violencia intrafamiliar, “al estar en contacto con todas las familias nos damos cuenta de situaciones muy dolorosas. De alguna forma sabemos lo que pasa cada chico dentro de su hogar y cuando pasa algo los niños mediante un dibujo siempre nos dicen que les pasa”, añadió.

“Estamos aislados”

Para llegar el lugar hay que atravesar diversos sectores que posee el populoso barrio Alto Comedero de la capital jujeña. El comedor está situado en las ultimas manzanas del sector Tupac Amaru.

Sobre eso dijo que “estamos prácticamente aislados porque no llegan ayudas al barrio. Estamos casi al límite con Palpalá y las necesidades son muchas. No solo en las viviendas éstas sino también en un asentamiento que está a pocas cuadras de acá”.

Otros merenderos

El “Merendero a Pulmón” que se encuentra en el sector 16 de Mayo del barrio Malvinas, lanzó una campaña solidaria para Navidad.

El objetivo es que los interesados apadrinen a uno de los pequeños y les brinden un presente para Navidad.

Los que quieran ayudar pueden hacerlo dirigiéndose a calle Puerto Argentino, Manzana AP1 Lote 26 o comunicándose al número 388-155018949.

Por otra parte, en el asentamiento San Jorge, del barrio San Francisco de Álava funciona el merendero “Trapito”.

El mismo cuenta con 120 niños de todas las edades. Los que impulsan esta institución son vecinos que se organizaron con una organización social para conseguir los insumos para la merienda que brindan de lunes a viernes por la tarde.

El objetivo del mismo es colaborar con las necesidades que existen en la zona y se encuentran realizando una campaña para recaudar fondos para comprar tazas, ollas y otros artículos necesarios para confeccionar la merienda.

Para colaborar se encuentra disponible el número 388- 154081817.