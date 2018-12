A la hora de celebrar la Nochebuena, como posteriormente el Año Nuevo, es clave prevenir malos momentos producto de excesos o descuidos. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) recomiendan cero uso de pirotecnia para evitar lesiones, a pesar de que en Jujuy vienen disminuyendo con los años; y aspiran a que la Ley de Tolerancia Cero disminuya problemas causados por la alta ingesta de alcohol.

Las fiestas generalmente traen conductas desmedidas, como ingesta excesiva de alimentos y elevados consumos de alcohol.

"En las fiestas normalmente tenemos problemas por la ingesta de bebida alcohólica, probablemente eso se pueda controlar conforme a la Tolerancia Cero que se comenzó a implementar a partir del 21 de diciembre. Eso seguramente va a ser una modificación en estas fiestas, esperemos que sea para bien", explicó la directora del Same 107 Sonia González.

Precisó que por ello van a esperar las estadísticas después de las fiestas, para ver qué sorpresa dan con respecto a las fiestas del año pasado.

OBSTRUCCIÓN / DEBEN ASISTIR Y LLAMAR AL 107 PARA QUE SE LOS GUIE.

Por otro lado, recomendó el uso de elementos de seguridad y protección tanto para ir en autos como en motos, y para este último caso destacó que pueden ser como máximo dos personas usando sus respectivos cascos.

Además, al igual que en el caso de la Tolerancia Cero para el alcohol desde el organismo sugieren "Pirotecnia cero" o sea que no se use. De hecho, recordó que ayer hubo un incendio en Perico producto de la pirotecnia, y que el lugar no cumplía con ninguna norma y se vendía en un domicilio. Explicó que se debe tener cuidado porque son los niños los que suelen usarla y quienes también carecen de conciencia con lo cual apuntó a que son los adultos los que deben saber qué comprar, por lo que sugirió que no se opte por lo estruendoso o de riesgo, o bien se elija usar globos o destinar ese dinero para alguna fundación.

Es que recordó que en la experiencia en estas fechas, si bien han bajado los accidentes con pirotecnia en los últimos años había casos pediátricos y en adultos. "Mayormente las lesiones que nosotros asistimos son de miembros superiores, que se usan para prender el fuego, o sea quemaduras, amputaciones, semi-

amputaciones o en el rostro quemaduras, o en el ojo, que son las partes más expuestas", precisó.

Vías respiratorias obstruidas

Otro de los problemas que suelen suceder en las cenas son las obstrucciones de las vías respiratorias, con lo cual recomendó tener especial cuidado con los adultos mayores que mastican más lentamente.

Se detecta por la cianosis o coloración azul o morada que adquieren las personas, y al no poder comunicar suelen llevarse las manos al cuello, un signo ante lo cual hay que lograr de que alguien se aboque a tratar de desobstruir, y otro llamar al 107.

Si bien puede que no se atienda por estar ocupados con otras llamadas, pueden llamar al 103, pero lo importante es hacerlo porque dependiendo de la distancia será clave que desde el servicio de emergencia vaya guiando a la persona que asiste. "Hemos tenido situaciones satisfactorias de desobstrucción de la vía aérea, y otras que no por la distancia que hemos tenido que reanimar los pacientes porque produce un paro cardio-respiratorio. Si no le llega oxígeno y no puede respirar el paciente primero queda inconsciente, cae al piso, y hay maniobras para cuando está consciente y cuando no", explicó y que a veces se puede revertir y otras en las que no.

De hecho, destacó que "la coca es una de las causas más frecuentes de obstrucción en las personas jóvenes", afirmó y detalló que se da por la ingesta de alcohol, o porque se duermen en la mesa.

Por otro lado dijo que se debe tener cuidado con aquellas personas que tienen distintas patologías, o autismo para quienes es tremendo el uso de la pirotecnia porque pueden detonar alguna agudización de su patología crónica.

También insistió en torno a los animales, porque sufren mucho y recordó que han tenido lesiones en ellos por uso de pirotecnia.

Una de las consultas frecuentes, si bien no es en el Same sino en las guardias de hospital es por la alimentación excesiva por lo que la clave es medir el tamaño de las porciones; evitar el agregado de sal, sobre todo en quienes padezcan previamente problemas cardíacos o hipertensión arterial y el exceso de alcohol que genera otros riesgos.

¿Qué hacer?

Desde el Hospital Universitario Austral, el médico Marcelo Rodríguez dio consejos para las fiestas.

Respecto a pirotecnia, se debe evitar que los niños manipulen artefactos pirotécnicos, y si llegara a prenderse fuego la ropa, se debe sofocar el fuego envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr.

Tampoco deben encenderse petardos con mechas muy cortas porque éstas no dan tiempo de alejarse, y sólo debe encenderse al aire libre, lejos de otros elementos que puedan entrar en combustión, ni exponerse a fuentes de calor; si el petardo no enciende, jamás debe tocarse y tampoco colocar el explosivo en recipientes como botellas o latas.

Si se producen quemaduras o hay un accidente: lavar la zona con agua fría, colocar paños limpios humedecidos en el lugar de la quemadura , sin presión e ir a emergencias.

Ante una lesión o quemadura no es conveniente colocarse cremas, ungüentos, dentífrico, alimentos congelados, grasa, etc., porque pueden empeorar el cuadro.

Al destapar bebidas con corchos no deben observar directamente las botellas. Si hay una lesión ocular, limpiar el ojo con abundante agua, aplicar compresas de agua fría o hielo, no en forma directa en el ojo; y taparlo con gasas húmedas y dirigirse a un centro sanitario; y no utilizar ningún tipo de colirio.

Riesgo coronario

Desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (Caci), alertan sobre el riesgo cardiovascular asociado a los excesos e instan a cuidar su salud cardiovascular. Aconsecan ante todo, avisar y pedir ayuda si se siente mal o si tiene algún síntoma, no esperar más de 5 minutos a que un dolor en el pecho se revierta espontáneamente, porque no sucede. Cuanto antes reciba asistencia médica, antes podrá descartar un cuadro coronario o atenderlo y así disminuir el riesgo de complicaciones.

Quien toma alcohol, debe hacerlo en forma medida.Una alimentación desproporcionada, con alimentos altos en grasas y calorías puede colaborar en desencadenar un evento coronario. Hay que tomar en cuenta el descanso y dormir. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, pudiendo desencadenar rupturas de pequeñas placas de grasa dentro de las arterias, causando infarto agudo de miocardio (IAM) e infartos cerebrales (ACV), entre otros.