La prestación de servicios en vísperas de Navidad

Los colectivos circularán sólo hasta las 21. No atenderán los bancos ni habrá actividad en la administración pública.

De cara a la Nochebuena y por tratarse hoy de un día no laborable los horarios de atención de los diferentes servicios se verán modificados.

Cabe destacar que los taxis de radiollamada (amarillos) deberán cobrar con tarifa 1 los días 24 y 31 debido a que no son feriados.

Un dato importante para aquellas personas que todavía no realizaron las compras para la cena de esta noche es que los mercados en la jornada de hoy, tanto como el 31 de diciembre, atenderán en horario corrido de 7 a 19. Pero mañana y el 1 de enero no abrirán sus puertas.

En el caso de la recolección de residuos municipal el servicio se brindará hoy normalmente, no así mañana que ofrecerá una guardia mínima. En el caso de Limsa hoy recogerá los residuos hasta las 21 y mañana reanudará su actividad a las 21.

Por otra parte, una resolución del Banco Central de la República Argentina indica que en la jornada de hoy no habrá actividad bancaria y tampoco el 31 de diciembre, retomando su atención normal el 26.

Al igual que los bancos, la administración pública no trabajará hasta el miércoles 26 de diciembre debido a que tanto hoy como el 31 fueron decretados días no laborales con fines turísticos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el horario de atención de las estaciones de servicio por lo que Víctor Lamberti, vocal de la Cámara de Expendedores de Jujuy, advirtió que por el convenio de trabajo vigente, los surtidores de combustible y GNC cerrarán esta medianoche y la del 31 de diciembre. Así, Lamberti explicó que el servicio se interrumpirá durante la madrugada de esas dos jornadas y retomará su normal funcionamiento mañana y el 1 de enero a las 6 de la mañana.

A pesar que le servicio sólo se verá interrumpido durante 6 horas tanto para Navidad como para Año Nuevo, el referente aconsejó a los usuarios que hoy y el 31 de diciembre carguen combustible antes de las 22 para evitar inconvenientes.

Por último, aclaró que en todas las estaciones de servicio habrá una guardia mínima para proveer de combustible a los servicios de emergencias como ser Bomberos, Policía y Same.

Con respecto a los cementerios municipales El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán sus puertas de lunes a viernes en horario corrido de 7 a 19, mientras que hoy y mañana será horario habitual.

Por otra parte, las oficinas de Pami de todo el país permanecerán cerradas en el día de hoy, sin embargo, los afiliados que necesiten hacer alguna consulta pueden llamar de forma gratuita al 138 o bien comunicarse a los siguientes números según su ubicación: San Salvador de Jujuy (0388) 422-8866 / 7041, Palpalá (0388) 422-8866 / 7041, San Pedro (0388) 422-8866 / 7041 y para el resto de las localidades 107.

Para el resto del país, los afiliados pueden consultar su número de emergencia ingresando a www.pa mi.org.ar/emergencias.

Transporte urbano, de media y larga distancia

HORARIO / COLECTIVOS URBANOS OFRECERÁN SU SERVICIO HASTA LAS 21.

La Dirección de Fiscalización de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, confirmó que el servicio del transporte urbano de pasajeros funcionará, hasta las 21, en la jornada de hoy y el 31 del corriente.

Por otra parte, la Dirección Provincial de Transporte informó que los colectivos de media y larga distancia para hoy y mañana tendrán salidas interrumpidas en ciertas horas y normales en otros casos. En tanto que se espera que las empresas el 31 de diciembre y 1 de enero tengan modificaciones en los horarios.

Las diez empresas prestadoras de servicios hacia el interior de la provincia tendrán diferentes horarios: la empresa Balut brindará hoy su último servicio a las 22.10, en tanto que para mañana será normal. El Quiaqueño interrumpirá hoy la circulación a las 18.45, y retornará mañana a las 12.45. En tanto Panamericano de Jujuy hará su último recorrido a las 23.15 y mañana 25 los viajes cumplirán sus horarios habituales.

Otro es el caso de Empresa Argentina que ofrecerá hoy sus servicios con horario habitual, en tanto para mañana el primer colectivo que saldrá será a las 21. Jama Bus circulará hoy hasta las 16.30 y retomará mañana a las 23.25. Diferente será el caso de Cotta Norte - Santa Ana que hará su última partida a las 21.30 y no brindará servicio el 25.

Las salidas de las empresas Andes Bus y Purmamarca serán normales hoy, sin embargo, mañana ambas empresas no trabajarán. La empresa Evelia para hoy tiene como última salida a las 21 y retornará a su recorrido el 25, a las 17.30.

Los servicios nacionales, prestados por 5 empresas, quedan en horarios normales y otros cortados en ciertas horas.

Vía Tac brindará su último servicio hoy a las 22 y retomará a las 17 mañana.

Flecha BUS y Balut trabajarán normalmente ambos días. Andesmar corta el servicio a las 23 de hoy y mañana será normal. En tanto que La Veloz del Norte tiene su última salida a las 20 y retornará a las 17 mañana.

Cabe mencionar que la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy “General Manuel Eduardo Arias” permanecerá abierta para aquellos pasajeros provenientes de los distintos puntos del país, en particular del sur, que llegarán a la provincia de Jujuy en horas de la madrugada.