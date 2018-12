¿Qué significación tiene para Copa esta nueva conectividad para el Norte argentino?

-Copa tiene un propósito, el de conectar Las Américas, somos la empresa que mejor conecta las Américas, el Sur, el Norte, con el Centro y el Caribe. Claro que los primeros años Copa conectaba las ciudades más grandes: Buenos Aires, San Pablo, Nueva York, Miami, a Bogotá, pero la empresa fue creciendo. El número de destinos ha aumentado, vamos a inaugurar el destino número 80 a Puerto Vallarta (México) y a Salta fue el 79. No pueden ser todos destinos grandes, queremos servir destinos secundarios. En este vuelo (inaugural) yo vi dos pasajeros que no se conocían, llegaron de Nueva York salieron a las 9 de la mañana a Panamá, a las 4 conectaron a Salta y llegaron a las 11 de la noche. Era algo imposible en el pasado, porque no había aerolínea que proponga con una sola conexión inmediata en un solo aeropuerto ir a Salta. Así que el propósito nuestro es seguir ampliando la red de destinos, y conectar los pueblos no solamente las ciudades primarias, sino secundarias de las Américas.

¿El contexto económico de Argentina cómo ha influido en los vuelos que Copa tiene en esas provincias?

-Obviamente estamos pasando por un momento difícil porque con el peso que se ha devaluado tanto los argentinos no tienen el mismo poder adquisitivo en dólares para poder viajar, así que el precio de los pasajes en dólares ha bajado bastante, y ése es un reto para nosotros muy grande. Y al mismo tiempo es de oportunidades del Gobierno argentino de atraer turismo con nuestra ayuda desde afuera, que en un vuelo de Copa el porcentual de extranjeros sea mayor a lo que es actualmente, que son argentinos. Queremos traer más turismo a la Argentina pero para eso necesitamos que el Gobierno promocione sus destinos afuera, que ellos inviertan en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, en Costa Rica, Guatemala, etc. para que la gente quiera conocer Argentina, y no sólo Buenos Aires, la República. Mucha gente entiende a Argentina como Buenos Aires, y eso también tiene que cambiar.

¿Para sostener este tipo de vuelo que se acaba de inaugurar a Salta, y el de las otras provincias, tienen un tope máximo de venta o qué haría bajar este tipo de vuelo en una provincia?

-La idea siempre es empezar con pocas frecuencias, Salta nos gusta arrancar de manera razonable para ver el potencial de mercado y después aumentar. Obviamente que Salta va a conectar vía terrestre a Jujuy y Tucumán y queremos ver el potencial que hay. No creo que sea muy arriesgado poner dos vuelos por semana, es una apuesta razonable, y trabajar muy de la mano con los Gobiernos locales para desarrollar el producto, que vengan más turistas y hombres de negocios acá.

¿Y cómo les fue con estos vuelos a Córdoba, Rosario y Mendoza que ya tenían?

-Argentina para nosotros es un caso de éxito, a los argentinos les encanta viajar y lo saben. Les encanta conocer el mundo, culturas diferentes, van con Copa a la playa en el Caribe, pero también a visitar Centroamérica, por negocios, a Estados Unidos, visitar familia. Hay esta tendencia natural de los argentinos. En un principio uno tenía que pasar por Buenos Aires, algunos pasaban por Santiago de Chile, pero no tenían la opción en su ciudad. Poner un vuelo en su ciudad, cambia todo porque el viaje se hace más cómodo. Estamos acortando las distancias y haciendo que las personas de las ciudades secundarias puedan volar.

¿Cómo funcionó eso, desde las provincias están yendo a Panamá o de paso al Caribe?

-El 20 % aproximadamente de la gente se queda en Panamá y el 80 % conecta, a todos los lugares alrededor de Panamá, conecta al Caribe, eso es muy importante pero también a Centroamérica, y al norte de Sudamérica, Panamá, Canadá y Estados Unidos, a cualquier ciudad, Chicago, Boston, Washington, Nueva Orleans.

A Jujuy llegan franceses… ¿Usted cree que puede ser una oportunidad para el gobierno local desarrollar este tipo de conectividad?

-Claro que sí. Tenemos hasta acuerdos de códigos compartidos con algunas aerolíneas europeas, incluso Air France, Lufthansa, Iberia. Ellos vuelan a Panamá y algunas empresas ponen sus códigos como si alguien mañana, puede tener conectividad con los vuelos por ejemplo de Salta, es una posibilidad, así que te abre las puertas.