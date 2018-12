Aconsejan proteger la piel del sol y buena hidratación

Con la llegada del verano la mayoría de las personas se exponen al sol, en mayor o menor medida, haciendo actividades al aire libre. Es que independientemente de lo que realicen, los especialistas indican que la luz del sol actúa como una energía que puede dañar y alterar las células de la piel por lo que aconsejan extremar las precauciones a fin de evitar quemaduras y prevenir una de las causas del cáncer de piel.

Los rayos ultravioleta estimulan la producción de serotonina y endorfinas, sustancias consideradas como antidepresivas y relajantes.

El dermatólogo Oscar Territoriale expresó a El Tribuno de Jujuy que las principales recomendaciones a tener en cuenta son respetar los horarios de exposición al sol, ya que de 10 a 16 no es recomendable hacerlo, "ese es el horario en donde las radiaciones del sol, rayos ultravioleta (UV), inciden en forma más perpendicular sobre la Tierra y son más potentes, por lo tanto los efectos son más nocivos", dijo el especialista.

Asimismo sostuvo que un método para saber si uno puede exponerse a la luz del sol, es medir la sombra que proyecta la persona. Si la sombra que proyecta es más larga que su altura puede exponerse, "mientras el sol esté más en el cenit, la sombra que proyectamos va a ser más corta y prácticamente no podemos ver nuestra sombra", explicó Territoriale.

Otro punto esencial es el uso de una crema solar, el especialista recomendó elegir un factor de protección que sea adecuado y se adapte al tipo de piel y a la intensidad de los rayos UV. Si bien, hay distintos factores de protección solar, por lo menos se recomienda usar uno de volumen 30.

"Es importante consultar al dermatólogo, quien indicará qué es lo apto para la piel y de acuerdo a la actividad que realice la persona" dijo el dermatólogo y agregó que no es lo mismo estar en la playa o irse a la Puna, "a medida que vamos alejándonos del nivel del mar, hay menos atmósfera y las radiaciones del sol son mucho más fuertes".

El tipo de piel juega un papel fundamental a la hora de exponerse al sol, por lo que Territoriale acotó que las personas con piel blanca tienen una probabilidad mucho mayor de presentar daños causados por el sol, "no tienen tanta capacidad de pigmentación y con el tiempo pueden sufrir fotoenvejecimiento (enfermedad de la piel) que también se presenta a través de arrugas o manchas".

Por su parte, las personas con piel más oscura, también pueden resultar afectadas, "una piel más pigmentada que se broncea fácilmente tiene más defensas contra el sol pero no significa que no puedan desarrollar un cáncer de piel", resaltó.

En este contexto, el dermatólogo especificó que el riesgo más importante que puede generar la exposición al sol es el desarrollo de cáncer de piel, "hay distintos tipos de cánceres que ahora se han hecho mucho más frecuentes y la incidencia ha aumentado". Agregó que "el cáncer de piel se debe fundamentalmente a la exposición del sol, se hereda según el tipo de piel o a veces por la tendencia a desarrollar cánceres".

A TENER EN CUENTA / PARA EVITAR DAÑOS EN LA PIEL SE SUGIERE CUIDARLA DESDE EL PRIMER MOMENTO CON SOMBRILLA, CREMAS SOLARES Y UNA SANA ALIMENTACIÓN.

Por último, aconsejó a los padres evitar que los niños se expongan demasiado tiempo al sol, ya que podrían padecer quemadura solar.

Reacciones por la exposición

Territoriale indicó que aquellas personas que padecen alergia al sol deben tomar medidas preventivas para protegerse de la luz solar y lo fundamental sería no exponerse al sol.

Especificó que existen diversas reacciones por el sol, una serie de patologías que se llaman fotodermatosis, enfermedad provocada por la exposición al sol, "desde ahí hay todo un grupo de patologías, algunas que son provocadas por la exposición al sol, otras por alergias al sol, otro grupo que por alguna enfermedad se sensibiliza al sol o por alguna medicación", acotó.

Por consiguiente, sostuvo que en nuestra provincia, preferentemente en la zona de la Quebrada y Puna, tenemos una patología que se denomina prurigo solar que se caracteriza por la aparición de lesiones en zonas expuestas al sol.

Respecto a los beneficios de exponerse al sol dijo que ayuda a producir vitamina D en la piel, una vitamina muy importante para la mineralización de los huesos, no obstante sostuvo que no es necesario que la persona se exponga muchas horas, con apenas 5 o 10 minutos por día es suficiente.

Alimentación sana y equilibrada

Para mantener la piel saludable durante el verano y a lo largo del año, se deben mantener una serie de cuidados que no solo se basan en utilizar productos que ayudan a disminuir o a tratar los daños en la piel sino también llevar un estilo de vida saludable.

La nutricionista Claudia Dagum sostuvo que el cuidado interno de la piel se complementa de una buena hidratación y alimentación durante todo el año. "Al subir la temperatura ambiente, aumenta el nivel de transpiración y eso hace que se pierda mucho líquido que hay que reponerlo por el líquido de bebida", indicó.

Mencionó que son muchos los nutrientes que pueden alimentar adecuadamente nuestra piel, entre ellos se encuentra el agua, como fuente de hidratación que ayuda a tener una piel menos seca y más suave, con mejor circulación sanguínea, más oxigenación y más nutrida porque los fluidos permiten la llegada de sustancias que alimentan la piel.

No obstante, resaltó que el consumo de "aguas saborizadas" siempre es preferible que sean caseras, es decir que la persona ponga en maceración una fruta, ya sea un durazno, pelón, con rodajitas de pepinos, agregue hoja aromática, menta o yerba buena.

"Las aguas saborizadas comerciales, en realidad son gaseosas con otra marca, con conservantes, estabilizantes, aromatizantes y todos esos químicos van al cuerpo", destacó.

Una adecuada nutrición explicó la nutricionista se basa en consumir las

frutas de estación que contienen más del 90% de agua, por ejemplo, las sandías, melón, durazno, ananá y ciruelas.

CLAUDIA DAGUM / LA NUTRICIONISTA INDICÓ CONSUMIR RACIONES DE VEGETALES

Otro nutriente esencial para la piel es la vitamina A, que puede llegar a ser de fuentes de origen animal, como los derivados de la leche y los de origen vegetal. Para saber en qué alimentos se encuentra esa vitamina, Dagum recomendó buscarla en alimentos de

colores intensos ya sean amarillo, naranja, rojo, verde oscuro, como las hojas de acelga, remolacha, zapallo, zanahoria, durazno, papaya y mango, entre otros.

En ese punto, las verduras están repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen las células de la piel y estimulan su crecimiento lo que la piel no se arrugue ni dañe.

El complejo de vitaminas D, sostuvo la nutriconista, está en muchas frutas como los cereales integrales, en las semillas y finalmente la vitamina C que también forma parte del tejido de la piel, en todas las frutas frescas.

Por otro lado, acotó que cuidar la piel también implica evitar la ingesta de grasas que no le hacen falta al cuerpo, pero sí las que son propicias como la grasa de origen vegetal como el aceite de las semillas, almendras, nueces y de la palta. "Es importante consumir proteínas de valor biológico como la clara de huevos, lácteos y para quienes consuman carnes magras y los que no, tienen la opción de comer legumbres como lenteja, poroto, garbanzos, arvejas, un cereal integral, quinuas frescas y con eso completaríamos el cuidado interno de la piel", dijo. "La naturaleza se encarga de brindarte todo lo necesario y hay que aprovecharlo", finalizó.

Pies y labios se exponen al calor

LOS PIES / UNA DE LAS PARTES DEL CUERPO MÁS EXPUESTAS AL CALOR.

Una de las partes del cuerpo más afectada en verano son los pies, porque se encuentran más expuestos al sol, por tanto su cuidado cobra especial importancia si se quiere evitar sufrir algún tipo de patología.

Los especialistas recomiendan que una de las principales medidas para prevenir futuras dolencias en los pies, sea elegir un buen calzado. En verano el pie está más libre, sin la protección de un zapato cerrado y sin calcetines, lo que favorece la aparición de callos o de ampollas y rozaduras si el calzado es nuevo.

Además es muy importante lavar los pies e hidratarlos debido a que cuando el pie se somete a temperaturas altas tiene más riesgo de resecarse, provocando también durezas en los talones y en otras zonas de apoyo, que, si no se tratan bien, pueden infectarse.

Los labios también sufren durante el calor, por ello es recomendable beber mucha agua para hidratarlos.

Los especialistas indican que los labios partidos o queilitis se produce por pérdida de hidratación de los aceites naturales y lípidos de la capa externa del labio, lo cual genera resequedad y grietas.

Además sostienen que es normal que se partan, pero cuando las grietas son profundas y hay inflamación se pueden producir infecciones, hongos y llagas dolorosas, entonces la prevención es ideal para tener unos labios bonitos pero sobre todo saludables.

Las opiones

GUILLERMO POMA, JUBILADO

Sí me cuido del sol porque no me gusta quemarme, nunca he tenido problemas en la piel. Durante mi infancia acostumbraba ir al natatorio y no me gustaba quemarme. Cuando el sol está fuerte trato de no exponerme.

FERNANDO GUERRA, TÉCNICO

En temporada de verano es cuando uno está mas expuesto a los calores intensos por ello trato de cuidarme la piel, uso un protector solar que sea adecuado para mi. Por suerte nunca he tenido daños en la piel a causa del sol.

DIANA CHÁVEZ, ESTUDIANTE

Cuando hace mucho calor y salgo a la calle utilizo protector solar factor 90. Cuando me expongo al sol se me pone la piel colorada y me da alergia y trato de tomar las mayores precauciones. Voy cada dos semanas al dermatologo.

LAURA CRUZ, ESTUDIANTE

Nunca he tenido problemas en la piel cuando me expongo al sol. No utilizo protector solar, solo sombrero. Vivo en el norte y allí es muy fuerte el calor. Mis hijos juegan a la pelota de 10 a 12 pero no estan siempre expuestos al sol.