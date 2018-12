Hoy en todo el mundo se celebra el Día del Médico en reconocimiento a todos aquellos que abrazan la vocación de cuidar la salud y hacer de su labor diaria una forma de vida. La fecha se celebra en conmemoración del médico cubano Carlos Finlay (1833-1915), el descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla, enfermedad que generó millones de muertes en el mundo.

Para reflexionar sobre la fecha, el director y médico de la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Palpalá, Raúl Antonio Chomnales, habló sobre el rol del profesional en el sistema sanitario, considerando que el médico juega un papel central en la salud debido a que cualquier alteración que tenga en su salud el paciente, requiere de la atención del especialista.

Resaltó así que la salud no es solamente no tener una enfermedad, sino contar con un buen estado físico, mental, aspectos psicológicos y cómo influye en el entorno (socioeconómico, familiar, laboral, emocional y medioambiental).

"Es importante que la persona se encuentre en un ambiente adecuado en donde no haya contaminación y cuente con las condiciones sanitarias adecuadas", manifestó.

Ante cualquier pérdida de su condición de salud, el médico es la primera persona a la que recurre el paciente. "Según la patología se hace la derivación al especialista como ser bioquímico, al farmacéutico, al fisioterapeuta, al psicólogo, entre otros. Es quien tiene el primer contacto y desde ahí, de acuerdo a lo que habla y escucha, dirige a la persona para solucionar el problema de pérdida de salud", indicó Chomnales.

Escuchar al paciente

En este sentido, el director destacó la importancia de que el médico escuche al paciente e instó a los especialistas a ver el lado humano, preguntando a la persona con quién vive, cómo vive, qué consume, "no solamente es una pérdida de la salud, sino que el médico debería preguntar a la persona cómo se encuentra para ayudarla a perder los problemas de salud. No hay que dejar de ser médico, y no dejar de escuchar al paciente", dijo.

En este contexto, Chomnales sostuvo que el desafío de la Clínica Nuestra Señora de Fátima se basa en satisfacer las necesidades de los pacientes; "la institución no solo se destaca por ser un edificio moderno con toda la infraestructura adecuada, sino que además vela para que el paciente y la familia, a pesar de su pérdida de salud, se sientan confortados".

Destacó así que la clínica además de centrarse en las necesidades del paciente se ha fijado mucho en el recurso humano, el médico. "Gracias a Dios, aquí nos sentimos contenidos, donde podemos desarrollar nuestra actividad en forma cómoda y adecuada. La clínica cuenta con una de las mejores infraestructuras que tiene la provincia, incorporó tecnología y lo continuará haciendo para satisfacer las necesidades de toda la comunidad", finalizó el director de clínica.

