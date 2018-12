La Policía de España admitió que necesitaba un mes para preparar la seguridad de la Superfinal

Serafín Giraldo, portavoz de la Policía Nacional de España, reconoció hoy que el montaje del operativo de Seguridad para la revancha de la final de la Copa Libertadores entre River-Boca en Madrid necesitaba "un mes de preparación" y confirmó que involucrará a cinco mil efectivos de varias fuerzas.

"Estoy de acuerdo que se celebre, pero le pediría más tiempo. Como mínimo le pido un mes para planificar este partido, porque no es lo único que hay en España, tenemos otros eventos y necesitamos policías", se quejó Giraldo, en declaraciones a TyC Sports.

En ese sentido, Giraldo detalló que la decisión de Conmebol provocó que este operativo deba gestarse en diez días, y que involucrará a dos mil policías nacionales de España, más dos o tres mil de otras fuerzas.

"Es un reto y se nos ha dado muy poco tiempo para ponernos en contacto con la Policía de la Argentina para que nos envíe un listado de las personas que viajarán y los aviones que utilizarán", explicó.

Además, confió que pidieron la colaboración de la Policía Federal Argentina para poder aplicar el derecho de admisión sobre personas con causas judiciales y restricción de concurrencia a los estadios.

"Tenemos que hacerlo en coordinación con la Policía argentina, nosotros tenemos que pedir todo tipo de información y no se descarta que viajen algunos policías de Argentina para que nos ayuden en la prevención. Aquellos que tengan prohíbido el acceso a los estadios o la salida de Argentina para llegar a España no podrán entrar, pero el trabajo debería empezar allí", sostuvo.

Y completó: "Lo primordial para nosotros es que las hinchadas se mantengan separadas, hay una fase crítica que es el final del encuentro, va a haber dos zonas de seguridad en la Ciudad, distanciadas, con refuerzo en las zonas turísticas. Va a ser similar a un clásico Madrid-Barcelona, tenemos mucha experiencia en función de este tipo de partidos".

"Tenemos precedentes en otros partidos porque ne España estamos acostumbrados a los protocolos de separar a las hinchadas en diferentes zonas de la Ciudad. Por ejemplo la Champions entre Inter y Bayern Munich hace unos años atrás", completó.