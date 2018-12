Entregaron seis viviendas reconstruidas en Volcán

Seis viviendas, totalmente reconstruidas, fueron entregadas a familias afectadas por el alud que azotó a Volcán en 2017. Con esta segunda entrega, ya se reconstruyeron diez casas, nueve continúan en proceso, y la semana próxima se concluirán seis más.

En ese marco, el ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, expresó que a mediados del año que viene se terminaría la reconstrucción del pueblo. "Volcán es un símbolo de cómo se puede trabajar ante una catástrofe, porque a menos de dos años del episodio climático vamos a tener un pueblo nuevo", dijo.

"No sé en qué parte del mundo se ha dado que el Estado se haga cargo de la reconstrucción total de un pueblo, no solo de las obras que se ven sino también las que están bajo tierra. Es un esfuerzo del municipio, el Gobierno de la provincia y el Gobierno Nacional, registrando una inversión de más de 600 millones de pesos", añadió.

Destacó que a partir de lo sucedido, se llevó adelante un operativo para que las viviendas que no tenían planos, ahora tengan esa documentación aprobada y tengan la posibilidad de regularizar su situación dominial. En ese sentido, anunció que a mediados de enero se entregarán los títulos de propiedad para que sus habitantes puedan escriturar sus inmuebles.

"Las casas que estamos entregado son construcciones del tipo antisísmicas con ladrillos de primera y techo con aislación, entre otras características", finalizó el ministro.

Al recibir la carpeta conteniendo los planos de su nueva casa, Elda Blanca Terán, recordó que ella fue una de las tantas vecinas que no quería salir de la vivienda, pero después confió en los profesionales que estuvieron a cargo de la obra. "Mi casa era vieja, ahora estoy feliz porque me dieron una casa nueva y hermosa algo que no pensaba; quiero agradecer a todas las autoridades nacionales y provinciales porque después del alud siempre nos acompañaron", aseguró.

Cabe mencionar que los inmuebles reconstituidos pertenecen a las manzanas 1, 2, 13 y 14, que tuvieron que ser demolidas debido al riesgo de derrumbes.