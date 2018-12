VÍDEO. Confirman que la Mona Jiménez irá a juicio por plagio

Hace algunos años el músico español José María "Chema" Purón visitó Argentina y un amigo inocentemente lo felicitó porque Con lo que yo te quiero, uno de sus éxitos con el grupo Mocedades compuesto en 1983 era de tal éxito y popularidad en nuestro país que hasta se cantaba en las canchas de fútbol.

Sorprendido ante la revelación de su amigo, Purón cayó en la cuenta de que nunca había cobrado regalías por esas interpretaciones de su creación y comenzó a indagar, hasta que llegó a la canción Por lo que yo te quiero de Carlos 'La Mona' Jimenez, idéntica a la suya pero que sólo cambiaba el "Con" por el "Por" en el título. El resto era completamente igual.



En febrero del año pasado, el cantante cordobés fue citado a declarar luego de un año y medio de instrucción, tras el cual se logró acreditar que en 1983 Chema Purón había grabado esa misma canción con el grupo Mocedades y la había registrado al año siguiente. También lograron determinar que en 1986, la pareja de La Mona (Juana Delseri) y uno de sus músicos, Daniel Franco, registraron una canción titulada Por lo que yo te quiero.



La abogada querellante Marta Nercellas confirmó en exclusiva a Clarín: "La Cámara procesó a 'La Mona' Jiménez, a su pareja y a Daniel Franco por el delito de plagio por la canción Con lo que yo te quiero, que es uno de los himnos del cantante cordobés y por el que se anotó el crédito".

Además, Nercellas consideró: "Jimenez no lo hizo sin querer fue toda una maniobra". Consultada por Clarín sobre la notificación al cuartetero, afirmó: "Ya se le notificó que fue procesado. El pretendía decir que era un tema económico, pero no es un tema economico sino delictual. Nunca pudo negar el plagio, no hizo falta ni una pericia musical".

Acerca del proceso judicial que sigue de ahora en adelante, Nercellas explicó: "Va a quedar firme el procesamiento, no es casable y tendrá que ir a juicio oral. Eso podría ser en marzo de 2019".

"La condena puede ser de hasta seis años de prisión, independientemente del perjuicio económico porque desde 1986, Jiménez viene cobrando los derechos de esta canción que no es suya. Y no sólo cobró por su interpretación, sino también cobró derechos cuando otros artistas como Rodrigo Bueno y Walter Olmos la sumaron a su repertorio", amplió la abogada.