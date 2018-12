Kranevitter mostró sus ganas de volver a River

El mediocampista afirmó que "uno de mis sueños es volver porque yo nací ahí y me encantaría regresar por el cariño de la gente". "La Copa América es lo tengo en mente para 2019. No pensé en qué equipo podría jugar, pero lo voy a pensar", dijo el tucumano.

El mediocampista Matías Kranevitter aseguró que le "encantaría regresar" a River "por la gente" y, aunque remarcó que no sabe si retornará al club de Núñez, dijo que volver es uno de sus sueños.

"No sé cuándo me va a tocar volver, puede ser mañana o dentro de cinco o seis años. Uno de mis sueños es volver porque yo nací ahí y me encantaría regresar por la gente que me brindó mucho cariño, porque me hizo sentir cómodo y porque además estaría en mi país, pero no sé cuando será la vuelta", señaló.

El futbolista surgido de las inferiores de River y que actualmente se encuentra en el Zenit de Rusia manifestó: "(Marcelo) Gallardo me tuvo mucho tiempo en el club, tengo buena relación. Hablé con él después de la Copa Libertadores".

Kranevitter fue uno de los primeros nombres que sonó para reforzar al plantel de cara a la temporada 2019 y acerca de su posible regreso dijo también: "Sé que si me necesitan, lo va a hacer y que tendremos un diálogo de hombres. Todos sabemos lo ligado que estoy al club".

"Sé que se dijo que había tenido comunicación con el club. Si Marcelo me necesita, o Rodolfo (D'Onofrio), tienen mi teléfono. Hablaría con ellos y la prensa se enteraría, pero no fue así. No me comuniqué con nadie; estoy disfrutando de mi familia", aseveró.

Luego el tucumano expresó: "La Copa América es lo principal que tengo en mente para 2019. No pensé en qué equipo podría ir a jugar, pero sé que, si algún club está interesado en mí, lo voy a pensar porque es mi futuro. Lo principal es estar en Brasil. Entiendo que puedo estar, tengo ganas y me encantaría y jugando sería lo más lógico", consideró.

Por otra parte, el delantero de Independiente Gonzalo Verón está a punto de pasar a préstamo por un año a Estudiantes de La Plata y con opción de compra por el ciento por ciento de su pase. Asimismo el presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, admitió el "interés por Teo (Gutiérrez)", delantero del Junior de Barranquilla colombiano con pasado en el fútbol argentino y el seleccionado de su país. En tanto que el delantero Marco Ruben no renovará su contrato en Rosario Central y su futuro se encamina hacia Nacional de Montevideo, que ya se contactó para contarlo en la próxima Copa Libertadores de América.

Y por último, Toluca de México confirmó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter que el delantero uruguayo Santiago "Morro" García, de Godoy Cruz de Mendoza, "no llegará a formar parte del equipo". En el comunicado, el club mexicano aseveró que la decisión de no incorporar al jugador, de 28 años, fue por "no cumplir con las normas de ética y conducta que marca la institución".

Monetti al “ciclón”

FERNANDO MONETTI / EL ARQUERO LLEGARÍA AL CUADRO AZULGRANA CON UN PRÉSTAMO DE SEIS MESES CON OPCIÓN DE COMPRA.

San Lorenzo cerró ayer de palabra la incorporación del arquero Fernando Monetti, procedente de Atlético de Medellín, mientras que estaba cerca el lateral peruano Miguel Traucco.

El exgolero de Gimnasia La Plata y Lanús llegaría al cuadro “azulgrana” con un préstamo de seis meses con opción de compra.

De esa manera, Monetti se sumaría a Nicolás Navarro, Sebastián Torrico y José Devecchi, entre los arqueros con los que cuenta el equipo que comenzó a dirigir Jorge Almirón.

En tanto que con Traucco, según confirmaron fuentes allegadas a la negociación, ya existe un acuerdo y está encaminado el préstamo con Flamengo, dueño de su ficha.

Traucco, jugador de la Selección de Perú, tuvo una primera muy buena temporada en el equipo brasileño, pero en la última, no pudo ser titular y se mostró interesado en llegar a San Lorenzo por su condición de club grande y porque apuesta a tener continuidad de cara a la Copa América de Brasil 2019.

Además de Monetti y el jugador peruano, el “ciclón” tiene muy avanzada la compra de Federico Mancuello, a quien al igual que al peruano se lo espera para el 3 de enero, cuando arranque el equipo la pretemporada.

Por ahora, los únicos dos refuerzos confirmados del elenco que dirige Jorge Almirón son los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza, quienes llegan cedidos desde Atlético Nacional de Colombia donde hace poco estuvo el DT Almirón.