La primera jujeña en el Latin American Cultural Week

En la lucha por seguir cantando, llevando su arte a distintos puntos del continente, y soñando en cruzar el océano, Maryta de Humahuaca sigue caminando. Termina un año en el que su voz y su caja, su show y sus enseñanzas, llegaron a Nueva York, y en el medio concretó varios proyectos más y mantuvo el ciclo "Madres Cantoras", uno de los primeros en levantar la voz de las mujeres allá lejos y hace tiempo.

Maryta de Humahuaca es la primera artista jujeña en participar del Latin American Cultural Week de Nueva York.

Los últimos meses la encontraron en el Latin American Cultural Week (Semana de la Cultura de América Latina), que organiza la Fundación Pamar, en Nueva York, Estados Unidos. Maryta cantó en un evento concretado en el Consulado Argentino, compartiendo escenario en el con la cantante de tango Andrea Eletti (que estuvo acompañada en el piano por el maestros Gabriel de Pedro). Maryta compartió su repertorio especialmente adecuado para dejar el mensaje de cuidado del medio ambiente, a través de sus conceptos de la cultura andina y su caja.

La semana que reúne a artistas latinoamericanos en esta ciudad, se realiza desde hace 13 años, y en cada edición suma creadores de distintas disciplinas como ser actores, fotógrafos, art5istas plásticos que desarrollan actividades y espectáculos en locaciones y espacios culturales de Manhattan.

EN SAN PETER CHURCH/ CON MÚSICOS DE LA IGLESIA Y UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.

También cantó en San Peter Church, donde estuvo acompañada musicalmente por el padre Fabián Arias y el jujeño residente en ese país, Horacio Martínez, en el piano, que son músicos de la iglesia.

La cantora jujeña expresó su admiración y fascinación por ‘el alto vuelo de los conciertos programados en este marco, sobre todo de música clásica‘, y contó que de nuestro país, sólo estuvo ella, la cantante de tango y un grupo de baile de tango de Rosario de Santa Fe.

Sobre su presentación en el consulado contó que comenzó con la interpretación de ‘El cóndor pasa‘, acompañada por Nicolás Fonseglia, en percusión, y Horacio Martínez a quien invitó especialmente al escenario.

Además de cantar, Maryta tuvo la oportunidad de dictar el Taller de Canto Ancestral en la Universidad de Hamilton, con una excelente convocatoria de público, alrededor de 70 personas de distintas edades, estudiantes de diferentes carreras, interesados en el respeto a la tierra.

Mientras estaba todavía en Nueva York, Maryta recibió la información de que había sido aprobado su proyecto de grabación de un disco de "Madres Cantoras", por parte del Inamu (Instituto Nacional de la Música).

EN EL CONSULADO/ ACOMPAÑADA POR MÚSICOS INVITADOS.

Su presencia en este marco fue posible con el apoyo del Colectivo Purma, integrado por alrededor de doscientos ambientalistas de Sistema B (empresas de triple impacto).

"Yo cuando me presenté, no tenía conciencia de lo que había sido el concierto. Y cuando me mandaron el video no pude parar de llorar", contó.

"El año que viene quisiera recorrer Asia, y la puerta de Nueva York quedó abierta porque hay gente que quedó fascinada con la presentación y quieren repetirla, y me ofrecieron conciertos en Manhattan, Nueva Jersey y Brooklin, entre otras ciudades. Es muy lindo todo lo que sucede pero los artistas necesitamos que haya una gestión de acompañamiento desde acá para que estas cosas se concreten", comentó. Maryta fue la primera artista jujeña que participa del Latin American Cultural Week.

Y la pregunta fácil es "¿qué sentiste cantando en Manhattan?" y la respuesta fue: "Para una niña que el primer recuerdo de existencia que tuvo fue en unas calles de piedras con casas de adobes y cerros de colores, que corría libremente por dónde quisiera, fue impactante llegar a una ciudad de asfalto y edificios, algo que jamás hubiera imaginado. Estando ahí, también encontré piedras para caminar como en Humahuaca, encontré una cuadrilla para cantar coplas y descubrí que dentro de un corazón artificial o de hierro también hay un latido, un sentir y también es profundo!!!".

Se viene el disco de "Madres Cantoras"

CONCURRENCIA/ EN EL CONSULADO PARA EL CONCIERTO.

Con respecto a su ciclo de "Madres Cantoras", hay que decir que este año se concretó la décima edición, con cuatro conciertos en San Salvador de Jujuy.

Este año, en este proyecto que se propuso hace diez años, recuperar voces que por su labor de mujer estuvieron alejadas de los escenarios, y proponer mujeres en las tablas, participaron Ana Quinteros, Celeste Soria, Cristal de León, Delicia Valdez, Ivana Ávila, María Eugenia Dorigatti, Mónica Dusso, Mariané Alavar, Nadia Tambo, Patricia Ramos, Griza Callata y Mercedes Mansilla.

Y por primera vez, "Madres Cantoras" salió de la provincia. Tuvo su representación en Santiago del Estero, en el evento denominado "Empoderate Noa", realizado el 20 de octubre, donde se reunieron mujeres músicas de varias provincias, para contar sus experiencias, con la vicepresidente del Inamu, Paula Riveras, "quien tiene muchas ideas para podamos seguir creciendo las mujeres en el ámbito de la música popular. Venimos hablando desde hace mucho tiempo de la falta de espacios para las mujeres músicas. Es más ’Madres Cantoras’ nace de esa necesidad, porque no había lugares para que actúen las mujeres, ahora hay más proyectos de este tipo donde las mujeres cantan de a dos, de a tres, de a cinco, de a veinte", comentó.

Y Rescató que Riveras se comprometió a ayudar con el "Jallalla Huarmi’ que organizan en Tilcara Micaela Chauque y Cristina Paredes, en la edición de este 2019 que se hará en las próximas semanas.

Y finalmente cabe decir que con el Inamu podrá grabar el disco de "Madres cantoras’.