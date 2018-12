Ramírez y Brandán los más leídos

Julián Ramírez y Moisés Brandán vivieron el sueño de muchos chicos. Los jujeño en Ezeiza, en el predio de AFA y fueron citados y se entrenaron junto al seleccionado Sub 19 dirigido por Nicolás Diez, exvolante de Racing Club de Avellaneda.

Los juveniles no solamente compartieron este sueño de ser ahora jugadores seleccionados nacionales, sino que tienen una historia más atrás en el tiempo que los une desde sus orígenes.

Lo relevante de esta noticia no fue solo el hecho de vestir la "celeste y blanca" sino la repercusión que tomó la situación para los lectores del tribuno quienes en la página web la posicionaron como la más leída del 2018 con casi 20.000 visitas en nuestra sección deportes.

Los dos sampedreños tienen un pasado particular que los llevó a ser compañeros y conocerse en una escuelita de fútbol infantil de su ciudad natal.

Ramírez y Brandán ya tocaron balones en la escuelita de fútbol San Nicolás de San Pedro, donde Alfredo Tejeda fue su profesor por aquellos tiempos.

Julián Ramírez defiende los colores de Gimnasia y Esgrima y supo de su convocatoria unos dias antes. Moisés Brandán se desempeña en Argentinos Juniors y ya conocía de antes el predio de Ezeiza, por anteriores citaciones.

Allá por marzo en charla con El Tribuno de Jujuy, el jugador "lobo" no ocultó en ningún momento la emoción que sintió al estar en Ezeiza, donde reconoció que lo "sorprendió el tamaño de este lugar. Estar aquí realmente es un sueño que quiero disfrutar".

Habló sobre la "felicidad que sentí al enterarme y la felicidad de toda mi familia. Fue algo inesperado, porque no se mira mucho al interior. Pero Astudillo (entrenador del ‘lobo’ que después fue reemplazado por Morales Santos) me había comentado que le pidieron referencias de mí y por suerte luego llegó esta convocatoria". Una citación que lo tiene con un "amigo de la infancia compartiendo de estos entrenamientos", dijo.

Actualmente, Ramírez está asentado en la Primera de Gimnasia y Esgrima que disputa la B Nacional. Carlos Morales Santos suele tenerlo como alternativa fija cada vez que el equipo necesita el talento del sampedreño de mitad de cancha para adelante.

La grata visita del joven seleccionado

Una de las inmediatas consecuencias de la citación de Ramírez y Brandán al seleccionado argentino Sub 19 fue la visita a nuestra redacción del jugador de Gimnasia días posteriores a lo vivido en Ezeiza.

“Todavía me cuesta creer que estuve en Ezeiza, no lo imaginaba. Pero esa sensación se pasaba cada vez que tenía que entrenar, porque me concentraba en eso solamente. Creo que hice las cosas bien y ahora solamente me queda esperar el próximo llamado”, confesó Julían Ramírez.

Comentó además que estuvo junto a Nicolás Diez y Pablo Aimar, dos exjugadores del seleccionado nacional y que “los profesores nos hablaron mucho. Nos dieron muchos consejos. La verdad que es muy lindo poder compartir con gente que jugó a ese nivel al fútbol”.

“La verdad que es un gran grupo el que me encontré, aunque ya la mayoría se conocía porque vienen de un proceso de sub 15. Pero a los nuevos, nos recibieron de la mejor manera y eso ayuda mucho”, recordó sobre lo vivido en Ezeiza y remarcó que tiene “mucha expectativa” para lo que se le viene en su carrera.