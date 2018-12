Pal Bus no circula mañana

Al igual que en Navidad la Cooperativa de transporte Pal-Bus no brindará servicio urbano e interurbano mañana. La empresa prestará su servicio hasta las 21.30 de hoy.

Ángel Omar Leiva, empleado de la empresa, dijo que "el día 1 de enero nosotros no tenemos ningún tipo de actividad, por lo que no prestaremos servicio urbano e interurbano. El primer servicio que brindaremos será a partir de las 4.30 del 2 de enero, al igual que en Navidad nuestro recorrido se normalizara al día siguiente". Expresó que "antes sí brindábamos servicios esos días pero después de que ocurrieron algunos accidentes e incidentes se decidió tomar esta decisión. Hace ya dos años que no se presta servicio en las fiestas de fin de año, este será el tercer año consecutivo que adoptamos esa postura".

Destacó que "la situación actual es muy complicada, desde Nación hace dos meses nos autorizaron a implementar un aumento del boleto, pero por complicaciones que surgieron con la tarjeta Sube no podemos actualizar la tarifa hasta el momento".