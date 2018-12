Juez rechazó acusaciones formuladas por empresa

"Este es un ataque más que se le hace a la magistratura, donde los jueces y fiscales están actuando de modo activo en causas muy sensibles, donde se toca intereses económicos de gente poderosa, entonces estamos recibiendo muchas denuncias", afirmó Pablo Pullen Llermanos en entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy.

Estas expresiones fueron vertidas en relación a la denuncia efectuada por los abogados que representan a la empresa Servicios Sociales de Salud SRL, propietaria del Sanatorio Los Lapachos en contra del juez de Instrucción Nº 2 Causas Ley Nº 3.584.

"No me sorprende la denuncia, pero en la nota, en su contenido falta la verdad" afirmó el juez quien agregó que "en primer término en este juzgado teníamos expedientes de mucha relevancia desde donde surge que había bienes de la organización Tupac Amaru que ya tenía la personería jurídica suspendida, que estaban siendo vendidos, desguazados, escondidos o camuflados, de los cuales no podía disponer la comisión que estaba a cargo de los mismos".

Pullen Llermanos afirmó que en ese marco "se tomó conocimiento que había dos ambulancias marcas Renault Master y un utilitario Mercedes Benz Sprinter que se encontraban en poder del Sanatorio Los Lapachos de propiedad de la empresa Servicios Sociales de Salud, los cuales una vez constatada esa situación como cierta se les otorgó la guarda de los mismos".

En su declaración el juez aclaró que "en un primer momento se informó que tenían derecho sobre los bienes ya que habían sido adquiridos a través de un expediente judicial, situación que motivó que se los designó depositarios judicial".

Posteriormente el letrado recordó que "como consecuencia de haber detectado ciertas irregularidades en esa "supuesta" adquisición y frente a la posibilidad de estar frente a un ilícito es que se procedió a solicitarle a la empresa los tres vehículos".

También recordó que "la Sprinter estaba totalmente tuneada y era utilizada para transportar un equipo de competición de "moto cross" y que no se encontraba en el sanatorio, sino en unas de las empresas de este grupo".

Afirmó Pullen LLermanos que una vez que me junte con las actuaciones civiles iniciados por el Sanatorio por el cobro de servicios brindados a la organización por dos millones de pesos es ahí donde advierto que "pudo haber constituido delito el accionar de las partes".

"Todo surge del hecho que cuando la jueza observa como imposible que se realice cualquier tipo de transacción comercial por estar suspendida la personería, se presentó ante mí el abogado de la Tupac Amaru Luis Paz, se lleva el expediente, posteriormente lo devuelve y al año presentan un convenio a través del cual dicen que los vehículos fueron entregados por la organización por pagos de servicios a la empresa", indicó el juez de Instrucción Pablo Pullen LLermanos.

Frente a esta situación que prima facie mostraba un presunto delito cometido entre las partes es que el magistrado deja sin efecto la designación de "depositarios judiciales".

En relación al procedimiento afirmó que se realizó dentro del marco que está estipulado dentro de la ley, "es más se ha iniciado una investigación porque ya sabían que se realizaría un allanamiento", en las actas realizadas al momento del allanamiento "quedó constancia que uno de los choferes afirmo que ya sabían que se llevarían las ambulancias por lo cual una de ellas no estaba en el lugar y que fue posteriormente entregada solamente con lo que está adherido al chasis".

Apelación denegada

Pullen LLermanos afirmó que el expediente se encuentra en el superior Tribunal de Justicia después que la Cámara de Apelaciones y Control por unanimidad no hizo lugar a la presentación de la empresa en contra de la resolución del Juez de Instrucción Nº 2 Causas Ley Nº 3.584 Pablo Pullen Llermanos.

"No me cabe la menor duda que el STJ le va a fallar en contra si se tiene en cuenta que mi dictamen fue a derecho, no invento las leyes ni me manejo de manera arbitraria, como intentan hacer aparecer" señala y agrega para finalizar "con esta resolución se están preservando bienes que hoy no sabríamos donde están".