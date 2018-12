Esto fue lo más escuchado en Spotify en todo el mundo

Los ritmos urbanos con fuerte influencia latinoamericana como el reggaeton lideraron las listas de canciones y reproducciones en la plataforma Spotify a lo largo de todo el 2018. El regaeton, el rap y hip-hip, fueron los géneros dominantes entre las reproducciones en la verde aplicación.

Los amantes de la música continuaron con algunos de los favoritos existentes, como el artista más popular de 2015 y 2016, Drake, que se llevó a casa la corona una vez más este año. Con 8.200 millones de transmisiones en 2018, el rapero canadiense es ahora el artista más popular de todos los tiempos. Su álbum "Scorpion" y la canción "El plan de Dios" ocuparon los primeros puestos en sus categorías, con el "Plan de Dios" que aportó más de mil millones de transmisiones.

Fuera de los favoritos reinantes, algunas estrellas también llegaron a la cima. Los más de 48 millones de oyentes mensuales de Ariana Grande la llevaron al puesto de artista femenina más popular de Spotify, siguiendo los pasos de la tres veces ganadora Rihanna. Ella lanzó grandes éxitos durante todo el año, incluido su cuarto álbum, "Sweetener" y su último sencillo "Thank you, next" (más de 220 millones de transmisiones).

El hip-hop dominó las listas de Spotify en 2018, pero la música latina continuó su rápido crecimiento. Este año, tres artistas latinos, J Balvin, Ozuna y Bad Bunny, se ubicaron en la lista de los 10 artistas más difundidos, mientras que el año pasado, Daddy Yankee fue el único artista de habla hispana que alcanzó el top 10. La cantante dominicano-estadounidense Cardi B, la tercera artista femenina de 2018, y la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, la quinta, también representan a su herencia latina a través de la música. El género está dejando su marca en las listas de reproducción, con ambos ¡Viva Latino! y Baila Reggaeton terminando el año como la tercera y cuarta listas de reproducción más seguidas de Spotify.

En 2018, también desde la plataforma agregaron más podcasts a la selección, con lo que el total de episodios disponibles llegó a casi 7 millones. Los oyentes pudieron disfrutar de los mejores podcasts como "The Joe Budden Podcast", así como "Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith" y Spotify de Spotify, que ofrece un análisis profundo de los álbumes de música popular. Los temas más populares son los podcasts de crimen y misterio, como "Mi asesinato favorito", "Crime Junkie" y "Crimetown".

Las mejores listas globales de Spotify 2018:

Los artistas más populares

Drake es el artista más transmitido del mundo, con más de 8.2 mil millones de transmisiones este año. J Balvin, quien hizo su debut entre los cinco primeros, tuvo varios éxitos en tabla global, como "X" (con Nicky Jam) y "I Like It" (con Cardi B).

* Ed Sheeran fue el artista más popular en 2017

Las artistas femeninas más populares

La artista femenina de Spotify, Ariana Grande, lanzó su cuarto álbum, "Sweetener", en agosto. Tuvo un año trascendental con numerosos singles de listas, incluido su último gran éxito "Thank you, next". La música de Grande se transmitió más de 3 mil millones de veces en 2018.

Pistas más transmitidas

Si bien fue el verano de "In My Feelings", la canción de Drake, "El plan de Dios", fue en realidad la canción más difundida de 2018. Post Malone también anotó dos canciones en esta lista con "rockstar (feat. 21 Savage)" y " Psicosis (feat. Ty Dolla $ ign) ".

Los álbumes de artistas más populares

El "Escorpión" de Drake se lanzó el 29 de junio, y en poco tiempo acumuló 10 millones de transmisiones por hora. El álbum de debut homónimo de Dua Lipa también tuvo un año estelar, y el álbum "÷" de Ed Sheeran de 2017 también se ubicó entre los cinco primeros.

*Ed Sheeran’s ÷ Fue el álbum más escuchado en 2017

Grupos con más transmisión *

Imagine Dragons es el grupo más difundido de Spotify para 2018, pero la sensación de K-pop BTS también disfrutó de una gran cantidad de escucha global. Maroon 5 y Migos están en tercer y cuarto lugar, y Coldplay fue quinto.

* Debe tener tres o más miembros

** Coldplay fue el grupo con más transmisión de 2017

Listas de reproducción más seguidas

Top Hits de hoy es la lista de reproducción más popular de 2018. Es el mejor lugar al que acudir para conocer las tendencias de la música popular, y unos 22 millones de seguidores están de acuerdo. Completando los cinco primeros se encuentran Songs to Sing in the Car, con "Halo" de Beyoncé y "Havana" de Camila Cabello como las dos mejores canciones que la gente está cantando en sus viajes por carretera.

A medida que continuamos expandiendo nuestro repertorio de podcasts exclusivos y originales, estos son los podcasts que más resuenan con los oyentes de Spotify.

Géneros de podcast más difundidos