España le cierra la puerta a los barras de cara al Superclásico

El barrabrava de Boca Maximiliano Mazzaro fue retenido por la Policía Nacional de España en el Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, y será deportado, luego de que intentara ingresar a ese país con el objetivo de presenciar el Superclásico.

"La policía española consideró que el barra brava Maximiliano Mazzaro es peligroso para la seguridad y fue expulsado; todo barra que viaje con antecedentes de homicidio será deportado por España", confirmó el director Nacional de Seguridad Deportiva, Guillermo Madero.

Su mujer e hijo se encontraban con él al momento de la retención, aunque solamente el barra será extraditado alrededor de las nueve de la noche de este jueves.

Di Zeo se quedará en Argentina

El líder de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, recibió la autorización de por la Justicia a salir del país, después del pedido que efectuó para viajar a España con la intención de presenciar la superfinal de la Copa Libertadores entre el "xeneize" y River; pero después de lo que sucedió con Mazzaro en Madrid y el listado con derecho de admisión confeccionado por el programa Tribuna Segura, el Rafa finalmente decidió que no volará a Madrid.

Con la autorización en mano (le dio el ok el juez Darío Bonanno, del Juzgado Criminal y Correccional número 33), el barra de Boca iba a intentar presenciar el encuentro entre River y Boca por la Libertadores en el Bernabéu, a pesar de que es una de las 3.500 personas incluidas en el listado con derecho de admisión confeccionado por el programa Tribuna Segura y que Madero había confirmado - en diálogo con Clarín- que "todos los barras que están en el programa no van a poder pisar el Bernabéu".

Pero el Rafa, según confirmó su abogado Rodrigo González, se quedará en la Argentina para ver a Boca por Tv. "Teniendo en cuenta los dichos de Tribuna Segura decidió no ir. No quiere estar en el foco de atención", contó el letrado, que además representa a Mauro Martín.

González avisó que “no viaja nadie de la primera línea" de la barra de Boca. "Hablé anoche con gente cercana a los chicos de la barra y me dijeron que no viajan. Todo fue por la repercusión de todo esto, aunque Mauro Martín no iba a viajar desde un principio. Di Zeo iba a viajar y finalmente no lo hará".

El abogado de Di Zeo también habló de lo que le ocurrió a Maximiliano Mazzaro, el barra que fue retenido en el aeropuerto de Barajas y será deportado: “Mazzaro viajó y así como viajó está volviendo; pero Mazzaro no forma parte de la facción de Di Zeo”.

Para cerrar, Rodrigo González explicó la presencia Di Zeo y Mauro Martín protegiendo el micro de Boca en la despedida con la gente: "Se dio de forma espontánea porque son líderes y sólo hicieron correr a la gente; las personas que yo represento no tienen vínculo con la dirigencia”.