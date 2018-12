"La falta de control son las víctimas fatales"

¿Quiénes son las principales víctimas en Jujuy por accidentes viales?

Hoy, la principal causa de muerte que tiene Jujuy y que pica en punta es la de los motociclistas y terceros transportados, como le digo yo, porque no es quizá lo que dice la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La principal causa de muerte en San Salvador de Jujuy es la irresponsabilidad que tienen los conductores, no por la rebeldía como en otras provincias que conocen cuáles son los mecanismos para transitar en un vehículo pero no lo cumplen porque quieren estar fuera de la ley. Acá, lo que hay es una desinformación, entonces la víctima muere por una desinformación, porque nadie le dijo cómo ponerse el casco, como abrochárselo. Porque nadie le dijo que tenía que circular con un seguro, porque nadie le hizo una prevención antes. Entonces donde no tenemos prevención tenemos víctimas fatales.

Como siempre digo, es mucho más económico para cualquier gobierno hacer una prevención que mover una ambulancia para mover un accidentado. El tema es que tenemos que tener el compromiso que es lo que nos está faltando.

¿Cree que desde el Gobierno se están llevando a cabo las prevenciones necesarias? O de hacerlo, ¿realizan las suficientes?

Si tengo que dar mi mirada tengo que decir que nunca se realizaron, por lo menos a mi entender. Un ejemplo es esta nueva ley que se implementa en la provincia de Jujuy que es de Tolerancia 0. Cuando se dicta una ley en la República Argentina hay 90 días para implementarla. Esos 90 días son justamente para publicitar la ley para que todos tomemos conciencia que tenemos que dejar de hacer una cosa, para empezar a hacer otra.

Yo, hoy por hoy, no veo en ningún lugar de la provincia publicidades ni tampoco advertencias que digan que el 21 de diciembre empieza una ley nueva.

Entonces como un tirón de orejas para quien corresponda, en mis cursos de Cultura Vial yo digo "que se ponga el saco quien le quepa". Aquí hay muertos, accidentados, gente que pierde a sus familiares, entonces tenemos que velar por ellos para cambiar una sociedad.

¿Hasta el momento cuál es la cifra de víctimas fatales en siniestros viales en la provincia?

Hasta hace dos meses que arrancamos con los cursos de capacitación de Cultura Vial, nosotros teníamos una estadística de 4 muertos por mes, aproximadamente. Hoy estamos contando hasta 3 muertos por semana, y estoy hablando de toda la provincia en diferentes circunstancias pero siempre por la misma problemática.

Hoy en día uno va y comprar una moto en cualquier agencia de Jujuy y la patente se queda en trámite hasta que se termina de pagar la motocicleta, sin embargo, la Ley 24.449 dice que ninguna motocicleta en la República Argentina puede circular sin patente. Eso es una retención indebida de documentación. Entonces volvemos a caer en la misma encrucijada, que es la falta de control.

La falta de control y la falta de prevención son las víctimas fatales. Cuando veamos una persona que yace en el suelo por un accidente de tránsito y está tapada con una lona negra porque falleció, eso es puramente negligencia de la falta de control y prevención que tenemos todos los que habitamos aquí.

¿Cuál es su análisis de la Ley de Tolerancia 0?

Esta ley va a tener una proyección muy buena a partir de su puesta en vigencia ya que se ha implementado en otras provincias donde ha ganado terreno increíblemente cambiando realmente a la sociedad que ya se acostumbró a vivir en paz como es el caso de Salta, donde hoy la gente ocupa combis o taxis cuando tiene que ir a un boliche para poder divertirse, tomar y pasarla bien sin tener que conducir.

Muchas veces los dueños de los boliches me dijeron que esta ley los dificulta, pero yo les digo que la ley no prohíbe que ellos vendan alcohol ni prohíbe a las personas consumirlo, ahora sí reduce el ingreso de gente y por ende la recaudación no lo sé, yo estoy a favor de la vida.

Junto a la agrupación "Jóvenes X Jujuy" dictamos los cursos de capacitación de Cultura Vial de forma gratuita, por lo que estamos abiertos a un llamado telefónico de cualquier ente gubernamental, del mismo Ministerio de Seguridad de Jujuy que quiera invitarnos. Todo lo que sea en favor de la vida, con voluntad, lo podemos lograr.