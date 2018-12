"Lo que hago es traer Jujuy a Estados Unidos"

María es docente de español y en sus clases incluye textos y música de escritores jujeños para no sentirse tan lejos.

María Portal es una jujeña docente de Inglés que hace más de 5 años, no sólo enseña el español en la Universidad de Hamilton College (Estados Unidos), sino que también intenta llevar un poquito de su provincia a su nuevo hogar.

Fue el comentario de una docente el puntapié inicial para el descubrimiento de un nuevo horizonte.

Le dijo sobre unas becas de intercambio que podían encontrarse a través de internet y fue esa idea la que permaneció en su cabeza y siguió el consejo. Efectivamente, habían programas de intercambio que le permitirían viajar a Estados Unidos pero... había un pequeño detalle entre los requerimientos. Debía ser profesora de Inglés y tener entre 2 y 3 años de experiencia laboral.

"Yo recién empezaba el Profesorado y me dije: "bueno, tengo que ser profesora" y lo hice. Luego trabajé durante tres años en diferentes establecimientos educativos de Jujuy, hice voluntariados, entre otras cosas y con toda esa experiencia solicité la beca y gracias a las recomendaciones que hicieron mis profesores, la obtuve", contó María.

UNIVERSIDAD DE HAMILTON COLLEGE / SU COLEGA SUNDERS, EL PRIMER MINISTRO DAVID CAMERON Y MARÍA PORTAL.

Ya con 25 años inició el viaje que en principio debía ser de 1 año pero que se extendió hasta hoy.

De a poco y con mucha organización, María vivió uno de los años más intensos de su vida, en el que además de enseñar, cursó diferentes materias y adquirió el ritmo propio de la vida de allá. Fue así que tomó el impulso necesario para esa nueva, intrigante y tan ansiada carrera.

Como no hay mejor manera de aprender que viendo de cerca, María innovó sus clases pasando más allá de los tradicionales libros de texto.

Junto a una estudiante, impulsa un proyecto de traducción de textos de escritores jujeños, entre ellos los de la poeta palpaleña Silvia Zalazar. "Yo traje su libro a la universidad y casualmente en la portada está el Cerro de Siete Colores, también traje otro libro de cuentos cortos de literatura regional y a mis estudiantes les encantó", poemas que reflejan lo que se siente por nuestra tierra.

"Ritmos Latinos" es un programa radial online de Nueva York impulsado por una de sus colegas y continuado por María. En él participan estudiantes "hablando 100 por ciento en español, castellano. Esto es lo que tiene de valioso este programa".

"Cuando llegué aquí mi idea no era que todo el mundo tome mate y lea literatura regional pero todo se fue logrando muy de a poco, conversando con los estudiantes y más que nada escuchándolos".

María cuenta que muchos tenían una idea de lo que era el mate debido a que ven seguido a los jugadores de fútbol argentinos mate en mano, conocen también a los equipos de fútbol más reconocidos como Boca y River, entre otras cosas. Ahora también conocen la música jujeña.

Para que esto fuera posible, ya con un contacto previo en Jujuy, María invitó a la universidad a la artista y compositora jujeña Maryta de Humahuaca, quien pasados los años y gracias a los caminos que ofrece la vida pudo cumplir con la invitación.

"Ella me dijo que no se animaba porque no sabía el inglés y yo le dije que se anime porque aquí hay mucha gente que habla el español", contó María.

Así, pasaron tres años y tras muchos esfuerzos un día llegó de visita a la universidad y a pesar del nerviosismo por el obstáculo del idioma, nada detuvo a Maryta al momento de desplegar su magia.

Los estudiantes la recibieron ansiosos, es que María ya venía anunciando su visita y enseñándoles sobre la Pachamama y su significado.

"Vino a mi clase y los chicos la escucharon atentamente, les encantó los videos que trajo sobre la Pachamama y luego tuvimos el placer de escucharla cantar".

Por la noche Maryta encantó a todos con un concierto "nos introdujo en ambiente con la caja, luego cantó unas zambas y después el carnavalito. La actividad se convirtió en una fiesta. La canción que más les gustó a los chicos fue ‘Volveré Jujuy’", recordó María.

Confraternizando con sus coterráneos, María invitó al evento a un colega tucumano al que Maryta le regaló la canción "Luna Tucumana" emocionándolo hasta las lágrimas.

Tras tanto camino recorrido y metas cumplidas, María compartió que uno de sus sueños a futuro es "poder llevar de intercambio a chicos de esta universidad a Jujuy, pero lo que estoy haciendo por ahora es traer Jujuy a Estados Unidos. Sólo hay que tener paciencia, los sueños y proyectos se cumplen".

Volveré Jujuy...

Después de 5 años sin pasar la Navidad en Jujuy volvió al pago en diciembre pasado. "Me había olvidado lo bonito que es el verano en Jujuy, pasé casi un mes ahí y la pasé muy bien junto a mi familia".

María contó que sin dudas se extraña a los seres queridos, también el mate, la comida y las reuniones con amigos y familiares.

Por ello, María pasará este año las fiestas junto a sus padres en Jujuy a los que agradece profundamente el apoyo que le dieron cuando empezó esta nueva aventura y la fuerza para continuarla. Aunque en silencio les duela tenerla lejos, nada se compara con verla feliz.

"Afortunadamente para el año próximo tengo la posibilidad de continuar aquí y propuestas en Europa, pero siempre está eso de volver a Jujuy".