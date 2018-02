"En el corto plazo no habrá más detenciones"

El 29 de diciembre del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia había resuelto la competencia para el juez de Control Isidoro Cruz, para la investigación de los expedientes unificados conocidos como "megacausa", que investigan la supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

En este cúmulo de expediente, están imputadas entre otras personas la dirigente social Milagro Sala el exgobernador Eduardo Fellner y la escribana de la organización social Tupac Amaru, Claudia Trenque.

Esta decisión que había sido tratada luego de que varios abogados defensores habían planteado nulidades en el debido proceso, tardará al menos 8 días más hasta que estas partes sean notificadas a través de células la resolución del STJ, que permitirá al juez Cruz avanzar con las medidas que solicite el Ministerio Público de la Acusación.

Teniendo en cuenta como se fueron tejiendo los procesos, no resultaría extraño que los abogados presenten un recurso extraordinario para interponer la decisión del STJ y si es rechazado (que de seguro lo será), pueden ir hasta en un "recurso de queja", pero este trámite no tiene "efectivo suspensivo".

Es decir que aun interpuesta otra estrategia "dilatoria", la investigación seguiría su curso.

Sin lugar a dudas este año será determinante en el plano judicial respecto de los expedientes que se investigan por hechos de corrupción y que están próximos a ser elevados a juicio. Uno de ellos es el cúmulo de expedientes de la "megacausa", que ocupan dos habitaciones en sede judicial de la calle San Martín, fuertemente custodiado con guardia policial y con cámaras de seguridad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el juez de Control Isidoro Cruz, dijo que por lo menos en el corto plazo no cree que haya nuevos pedidos de allanamientos y detenciones. Es que si de tiempo se habla, hay que tener en cuenta que hay medidas que se tienen que resolver, medidas que fueron interpuestas por los abogados defensores y llevarán por lo menos 50 días.

Por ejemplo, el abogado Ángel Cabezas, representante legal de la escribana Trenque dedujo un recurso de apelación por supuestas faltas de pruebas, el juez no dio lugar a este pedido y procederá a otra instancia recursiva.

Apenas comenzó el año judicial, el grupo de abogados del exgobernador Eduardo Fellner presentó un planteo de sobreseimiento de la causa, que debe ser analizado y también puede ser apelado en otras instancias, según las fuentes judiciales que consultó nuestro medio.

Existe un rumor y cada vez más fuerte en el ámbito investigativo judicial y es que el cúmulo de elementos probatorios presentados por el Ministerio Público de la Acusación en contra de los imputados, están, pero "no debidamente ordenados".

Al ser consultado sobre si en el corto plazo puede surgir algún pedido de detención u otro allanamiento, el juez de Control Cruz aclaró que: "hay que tener en cuenta que hay una normativa bajo pena de nulidad si los elementos probatorios no son suficientes o no están debidamente completados para ordenar medidas de detención y allanamientos. Más allá de la competencia de este juzgado, yo tengo que ser técnico, y hay que ajustarse a las normas procesales. El juez no actúa sistemáticamente a los requerimientos de los fiscales. Los controla y de ahí da lugar o no a los pedidos", dijo.