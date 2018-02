Denuncias y controles

"Hay denuncias en la Dirección de Transporte donde punteros políticos cobran una cuota fija para permitir la circulación de un vehículo. Es decir ellos se autoregulan y el que no es de la cooperativa es enemigo. Hay gente que tiene 5, 10 vehículos a su cargo. Ahí es notable que es un negocio sin cumplir la ley", destacó González.

Por otra parte, sostuvo que "son varias leyes que no se cumplen, en particular me importa la ley de Defensa del Consumidor, la ley de transporte que protege la seguridad de los usuarios del servicio, también las leyes tributarias y fiscales, el servicio interjurisdiccional no pagó impuestos. Hay un desconocimiento de cuantos pasajeros transportan", detalló.

Por último, hizo hincapié en que "el transporte público no ha mejorado en estos dos años de gestión, el interjurisdiccional tiene leyes nacionales a pesar de que la provincia le hizo el guiño permitiendo una emergencia en el transporte a las empresas interurbanas. Ese control se realiza desde la dirección de transporte pero no se refleja, acá lo que más se usa es el interurbano".