Moyano dijo que quieren "callarlo" y "doblegarlo"

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camioneros (Sichoca), Hugo Moyano, aseguró ayer que prefiere "ir en cana" o que lo "maten" antes que "traicionar a los trabajadores", al sostener que el Gobierno está intentando intimidarlo con causas judiciales para "acallarlo".

"Este es un Gobierno que mezcla todo para lograr acallar a la gente, atemorizarla. Lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder", dijo el dirigente camionero en declaraciones a Crónica TV.

Moyano consideró que el avance repentino de causas judiciales en su contra tiene como objetivo "callarlo" y "doblegarlo", pero en una nueva advertencia a la administración de Mauricio Macri enfatizó que "no va a lograrlo".

En un tiro por elevación al sector de "los Gordos" y los independientes que se oponen a la marcha, Moyano señaló que él dará la pelea contra el Gobierno mientras "otros se doblegan y se ponen al servicio del poder".

"Estos dirigentes no le sirven a los trabajadores, disparó Moyano, que convocó a una movilización contra el Gobierno para el próximo 22 de febrero.

"Ellos son oficialistas, no tiene la culpa si cambia de Gobierno", ironizó Moyano, que contrastó la actitud de esos sectores con la de quienes se volcarán a las calles el 22 de este mes.

"Preferimos ir en cana antes de traicionar a los trabajadores", dijo el sindicalista al advertir que seguirá marcando los errores de la gestión Cambiemos, sobre la cual consideró que "está fracasando".

La Reforma Laboral

El dirigente sindical reveló que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se comunicaron en su momento con él para pedirle su respaldo a la reforma laboral.

"Hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la Reforma Laboral... me lo venían diciendo: tenés que apoyar . Pero antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten... antes que apoyar algo en contra de los trabajadores", dijo el sindicalista.

Asimismo, indicó que en 2017, tanto Macri como Triaca le solicitaban que su gremio firme el acuerdo salarial con un incremento del 21%, pero aclaró que no aceptará las pautas señaladas desde el Gobierno.

"Como no hice eso, soy el enemigo", consideró Moyano, y destacó que los funcionarios que apuntan contra él por supuestos negociados "no tienen autoridad" por la "historia" de muchos de ellos.

"La historia que han tenido muchos de los funcionarios...Todo el mundo sabe lo que pasó con el Correo. Ellos creen que son San Francisco de Asís y que nosotros somos los malos del país. Todo lo contrario. La gente ya se está dando cuenta y está juntando bronca", aseveró Moyano.

La marcha del 22

Moyano ratificó que la marcha sindical contra el Gobierno se realizará el próximo 22, pese a las versiones que indicaban una posible reprogramación debido a la superposición de fecha con el aniversario de la tragedia de Once.

El gremialista justificó la decisión de ratificar la fecha al sostener que se trata de "horarios totalmente diferentes", con lo cual la movilización de la CGT y otras agrupaciones gremiales no eclipsará el acto que se desarrollará varias horas antes para recordar a las víctimas de la tragedia ferroviaria.

Peña: “Aquí nadie tiene coronita”

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró ayer que existe “una muy baja conflictividad laboral en el país” y que “si alguien tiene que ir a la Justicia” debe hacerlo “porque nadie tiene coronita”, al cuestionar los motivos de la marcha contra la política económica convocada por los camioneros de Hugo Moyano para este mes.

“En estos dos años ha habido una muy baja conflictividad laboral y sindical, porque hay mucho diálogo”, afirmó ayer Peña durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand que se emite por Canal 13.

Si “alguien cree que por hacer marchas, y amenace, la Justicia va a tener que parar, porque alguno tiene coronita, se equivoca, eso ya no va más”, agregó.

“El ejemplo lo dio Mauricio (Macri) como Presidente. Lo denunciaron (por los Panamá Papers) dijo “voy a la Justicia, presento los papeles”. Tenemos que ser ciudadanos iguales”, explicó el funcionario.

Schmid dijo que “No es una confrontación”

JUAN CARLOS SCHMID

Juan Carlos Schmid, uno de los secretario generales de la CGT, defendió ayer la adhesión de la central obrera a la movilización impulsada por Camioneros para el próximo 22 de febrero y aseguró que no se trata de “una confrontación entre Moyano y Macri” sino de un “agravamiento de un cuadro de situación” en la Argentina.

“Convocamos porque creemos que hay un deterioro muy grande en la situación social, porque la reforma previsional creo que fue un quiebre que terminó marcando diferencias con el campo sindical”, explicó.

En este sentido, Schmid cuestionó “el aumento de tarifas y de combustible” que “se da en el marco de un proceso inflacionario que no cede”.

“Nosotros aprobamos un documento que nos acercó un importante número de agrupaciones sindicales y que lo hemos hecho nuestro. Creo que con el correr de los días se va a ir estableciendo con mayor precisión que ésto no es una confrontación entre Moyano y Macri, es el agravamiento de un cuadro de situación que merece otro tipo de enfoque y de respuestas por parte del Ejecutivo”, resaltó.

Por otra parte, el dirigente reconoció que “los sucesos de los últimos días” (por las detenciones de algunos gremialistas) lo “avergüenza”, pero aclaró que “no es la representación del universo sindicalismo en general”. “La mafia sindical es un término muy amplio, muy abarcativo, agregó.

Para Acuña, Daer “defiende a la patronal”

CARLOS ACUÑA

El dirigente sindical Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, defendió ayer la marcha a la que convocó el gremio de Camioneros para el próximo 22 de febrero y cuestionó a su par Héctor Daer, a quien lo acusó de “defender a la patronal”.

“Nosotros esperamos que el gobierno reflexione. El gobierno tiene que poner el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué aportaron los empresarios durante dos años de gobierno?”, se preguntó en declaraciones radiales.

Acuña cuestionó también al presidente Mauricio Macri y le recomendó “que se ocupe de respetar y de resolverle los problemas a los trabajadores”.

“Está claro que es un mensaje para desprestigiar al sindicalismo para ponerle techo a las paritarias, no hablar de los despidos, para no hablar de la patronal. La inflación la está generado el gobierno con los tarifazos permanentes y los servicios privados que están aumentando”, consideró Acuña.

Por otra parte, el referente de la central obrera criticó a su par Héctor Daer, a quien le recriminó que “sale a defender a la patronal” y “antes estaba sentado con nosotros, en la mesa”.

“Algunos dirigentes se creen que son artistas de televisión. Faltan al consejo directivo y van a hablar mal de la CGT a la tele. Responden a otros intereses, antes le decían carnero”, señaló.