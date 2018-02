Pasó una fecha "caliente" por la zona 3 del certamen

La fecha 2 de la zona 3 en la Región Norte del torneo Federal C dejó tela para cortar, con mucha paridad en la cosecha de puntos, aunque con leve ventaja de los sampedreños, quienes con cuatro unidades son los líderes. Atlético San Pedro y Río Grande de La Mendieta, son los líderes, dejando a El Chañi con dos unidades y a Ciudad de Nieva con un solo punto.

Pero en lo que al choque desarrollado en el estadio "La Tablada" entre el "tiburón" y el "millonario" se refiere, el final polémico por el empate final de la visita, fue el tema desarrollado por los dos entrenadores, quienes cuestionaron la labor de la terna arbitral que llegó desde la Liga Regional de Fútbol.

Así entonces, el técnico de El Chañi, Marcelo Sánchez, analizó no "entender cómo se maneja el Consejo Federal con la designación de los árbitros. Pero de todos modos, pese a estos fallos, la culpa es nuestra porque se nos escapó al final".

Sánchez destacó que habían realizado un "buen segundo tiempo. Salimos a buscarlo y pudimos dar vuelta el marcador. Lamentablemente el fútbol tiene estas cosas y sobre todo el Consejo Federal que no se sabe para qué vienen algunos árbitros", agregando: "en la última jugada nos dormimos porque quizás fuimos a buscar muy lejos ese centro, aunque López está claramente adelantado en ese gol. No va a buscar la pelota y está parado para marcar. Igualmente ya pasó y ahora tenemos que seguir trabajando pensando en lo que vendrá. No podemos quedarnos con esta situación solamente".

"Tuvimos que darnos cuenta que podemos ser protagonistas y que estamos a la altura de cualquiera. Tenemos un plantel muy grande con grandes jugadores. Y todos están a la altura del campeonato y es una tarea dura elegir a los mejores en cada partido", concluyó el DT del "tiburón".

Roberto Bolla

En tanto que el entrenador de Atlético San Pedro, Roberto Bolla, fue la otra cara de la moneda y lógicamente resaltó el punto agónico que rescataron en el estadio "La Tablada". "Nosotros nunca pudimos solucionar la marca de Valeriano. Si el jugador te gambetea dos o tres o cuatro jugadores, es algo complicado. Deberíamos habernos escalonado más. No obstante estuvimos en dos oportunidades en ventaja y el empate en dos de ellos, es a partir de una desgracia de nuestro arquero que dejó escapar una pelota. Seguimos con problemas en defensa y pasaron a ganar, pese a que creamos algunas situaciones de peligro. Aunque los mejores momentos nuestros fueron en el primer tiempo donde creamos situaciones y encontramos espacios".

"Después que termina un partido es muy difícil hacer una crítica de un arbitraje. Yo podría decir jugadas en las que acertó y otras en las que no. Pero yo estoy para ver como se mueve mi equipo y no pensar en un puntaje para el árbitro", expresó el DT en cuanto al final con la conquista de López para el tres a tres final, situación que desató los reclamos de todo El Chañi por supuesto fuera de juego del atacante visitante.

Bolla finalmente realzó el empate final, que les permite estar en el primer lugar junto a Río Grande, ya que ambos equipos hasta el momento cosecharon cuatro unidades.