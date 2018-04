En Salta impulsan un proyecto para pasar de curso con 3 previas

Un viejo proyecto que impulsaba que los alumnos secundarios puedan pasar de curso hasta con 3 materias previas en Salta reflotó en estos días debido al alto porcentaje de repitentes que se habría quedado justamente con 3 espacios curriculares en un colegio de zona norte. Desde el Ministerio de Educación admitieron que tienen conocimiento informalmente de la propuesta, aunque la misma aún no fue presentada de forma oficial.

“En la Dirección de nivel no se presentó el proyecto por las 3 previas, pero sí tenemos conocimiento porque el 9 de marzo (pasado) hubo una reunión de Consejo de directores en la que se hicieron diferentes propuestas para el 2019. Nuestra normativa vigente no respalda este planteo por lo que habría que trabajar y analizar”, señaló Marta Merlo, directora general de educación Secundaria.

En 2011, la Asociación del Personal Jerárquico Educativo de Salta (Apjesa) le había propuesto a la exministra Adriana López Figueroa la modificación del régimen de evaluación del nivel medio en sus diferentes modalidades, tanto de gestión estatal como privada, para que los estudiantes que adeuden hasta 3 espacios curriculares puedan promover al curso inmediato superior. La iniciativa, entonces, no tuvo eco.

“En muchos casos, se le corta al chico la trayectoria educativa por una previa más. Decimos hasta tres previas, más de eso ya no porque estamos hablamos del 25% de las materias”, señaló Zaira Arroz, secretaria adjunta de Apjesa.

Para la dirigente, esta sería una manera de mantener la trayectoria y facilitarle al alumno la continuidad en el sistema. “Claro, que cada institución debería trabajar con esos chicos y con las previas. Por ejemplo elegir una materia y trabajarla hasta abril con un docente tutor”, agregó Arroz.

El debate se instala nuevamente de cara al plan Secundaria 2030 a través del cual se intentará dar un giro a los pésimos resultados de la prueba Aprender en ese nivel.



El establecimiento secundario que ahora impulsa el proyecto tendría un 30 por ciento de repitentes con 3 previas. En Córdoba, Buenos Aires y Misiones ya hay experiencias.

Posturas

Para Víctor Gamboa, director del colegio 5035 Batalla de Salta en el barrio Castañares, “hay que cambiar el proceso de evaluación para que el alumno no llegue a diciembre con esa situación. A veces, el examen no condice con el rendimiento del alumno de todo el año o viceversa”.

El director entiende que hay casos en los que es un “despropósito” que el estudiante repita de año por 3 materias. Sin embargo, sostiene que las reglas tienen que ser claras para evitar futuros cuestionamientos de los mismos chicos por querer subir la vara a más previas.

Mercedes Sánchez, directora de la exEnet 2, manifestó: “La igualdad se logra estudiando y aprovechando un sistema educativo gratuito. Establecer 3 materias previas para pasar de curso sería retroceder en la historia de la educación; más facilismo solo aumentaría la brecha social a largo plazo”.

Por su parte Enrique Zanzul, director de la exescuela Normal, siempre piensa en el derecho a educar de un niño, adolescente o joven y que estos puedan acceder a estudios superiores como lo estipula la ley de educación nacional. “Se debería abrir el debate, estos no son temas cerrados y más en la actualidad que se busca incluir y no excluir a los alumnos. Hay casos en los que los chicos ponen lo mejor y merecen una oportunidad”, destacó Zanzul, que tiene en su colegio un 95% de promoción efectiva.

FUENTE: EL TRIBUNO DE SALTA