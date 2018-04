"La Justicia jujeña pierde credibilidad cada día"

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación, se manifestó acerca del pedido de detención de Eduardo Fellner, referente peronista de la provincia de Jujuy.

El bloque presidido por Pablo Kosiner, manifestó su preocupación porque “en la misma semana en la que se intervino el Partido Justicialista, se ordena la detención arbitraria de un ex presidente del Partido y ex gobernador peronista. Nuevamente se ordena una detención sin indagatoria ni procesamiento, no habiendo ningún elemento nuevo en la causa que la justifique”.

“Eduardo Fellner siempre se mantuvo a derecho. Este proceso tiene dos años y no existió ningún tipo de obstaculización a la investigación. Se presentó ante la justicia cada vez que se lo solicitaron y estuvo siempre a disposición”, señalaron.

Asimismo, agregaron que “esta medida, fuera de los cánones del estado de derecho, solo logra generar dudas e incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema judicial”.

“Quienes conocemos a Eduardo Fellner sabemos de su integridad y su fuerte compromiso con Jujuy y con la Argentina”, sostuvieron.