"No queremos más muertes por el frío": podés ayudar a las personas en situación de calle

El número de personas que carecen de un hogar y viven en las calles se ha ido incrementando en la provincia a lo largo de los años y no sólo en Capital sino también en otras localidades. Las causas directas de este incremento se centralizan en el aumento de la pobreza y en las adicciones. Dos flagelos que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades locales ya que traen consigo graves consecuencias.

Ambas problemáticas, en algunas ocasiones, se relacionan ya que muchos hombres al no poder mantener a sus familias toman la drástica decisión de irse de sus hogares y caer en el alcoholismo. De hecho la mayoría de las personas en situación de calle poseen algún tipo de adicción. Ante esto, emergieron instituciones solidarias que tienen el objetivo de reinsertar en la sociedad a esta población.

Una de ellas es "Por una sonrisa", un grupo de 15 jóvenes que trabaja voluntariamente asistiendo a hombres y mujeres que viven en las calles de San Salvador de Jujuy. Su método de acción es a través de un recorrido nocturno todos los miércoles por los diferentes lugares en los que están apostadas estas personas llevándoles un plato de comida y una charla amena.

"Preparamos un menú para alrededor de 60 personas, nos juntamos en el cajero de la vieja terminal y empezamos la recorrida. Pasamos por el mercado de la Almirante Brown, puente Tucumán, guardias de hospitales, avenida 19 de Abril, plazas y calles céntricas", mencionó Alejandra Aizama, voluntaria.

En esas recorridas además de un alimento, les llevan ropa, por ello piden colaboración a la sociedad jujeña.

"Pedimos a todos los jujeños que no sean indiferentes y que nos ayuden. Se viene el frío y muchas personas no la van a pasar bien. Entre todos ayudemos a los que menos tienen y se encuentran solos. No queremos que otra persona muera por frío este año", dijo.

Necesitan colaboración con alimentos no perecederos, y sobre todo ropa de abrigo, calzados para hombre y frazadas, ya que se viene la temporada invernal. Por esta causa, también solicitan a aquellos que tengan un vehículo, transporte para las donaciones y voluntarios los miércoles.

Los números de contacto para ayudar son los siguientes: 3884644197 (Alejandra) y 3885191439 (Marcela). La invitación también va para todos los que quieran sumarse a esta loable tarea solidaria.