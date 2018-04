Jóvenes peronistas repudiaron la detención de Eduardo Fellner

Los jóvenes peronistas se reunieron en la sede del PJ jujeño para repudiar “la detención arbitraria del ex gobernador y ex presidente del partido justicialista nacional Eduardo Fellner y todos compañeros y ex funcionarios del gobierno anterior”.

“Entendemos que estos hechos no son causales, sino que responden a la política de persecución, hostigamiento y represión de todos aquellos que se opongan a las políticas de ajuste de Gerardo Morales” indicaron en un comunicado.

“Así mismo vemos con profunda preocupación el atropello a nuestra institución partidaria en un claro avance para debilitar la democracia de nuestro país”, agregaron.

“Por eso consideramos que la intervención al partido Justicialista Nacional, principal opositor de este gobierno, a través de un fallo que no resiste ningún tipo de sustento legal y responde a una justicia manipulada por "cambiemos", atenta contra la democracia”, indicaron.

Para finalizar consideraron que “estos hechos afectan a todos los militantes y a la ciudadanía en general ya que los partidos políticos son el pilar fundamental para garantizar la democracia en nuestro país. Por eso convocamos a todo el pueblo a reflexionar sobre estos acontecimientos ocurridos y a defender las garantías constitucionales de todos los jujeños y jujeñas”.

Mañana a las 10.30 las autoridades del PJ Distrito Jujuy y del Bloque Justicialista de Diputados Provinciales brindaran una conferencia de prensa en la sede local del Partido Justicialista (Avda 19 de Abril 1165 de San Salvador de Jujuy), en dónde abordarán cuestiones vinculadas a los últimos acontecimientos políticos que son de dominio público