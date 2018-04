El exgobernador Eduardo Fellner presentó un escrito

El exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, se presentó esta mañana ante el juez Isidoro Cruz para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación de la denominada "Megacausa".

En ese marco, el exmandatario provincial, presentó un escrito en donde habría negado las acusaciones.

Al finalizar la audiencia, el abogado de Fellner, Horacio Aguilar, nuevamente desligó al otrora funcionario provincial, al tiempo que señaló vicios desde la parte acusatoria.

Aguilar, condenó la ausencia de los fiscales durante la presentación de Fellner, ya que "perdieron una posibilidad de hacerle preguntas", ya que el exmandatario "estaba dispuesto a responder".

Asímismo insistió en la falta de explicaciones por parte de los fiscales en la imputación, ya que se lo acusa de organizador de una asociación ilícita y "no describen en que consistió la actividad de organización, y no solo eso, sino que está supuestamente acreditada en otra causa en donde no se lo menciona a Fellner".

Para Aguilar el accionar de los fiscales "está buscando generar en la opinión pública que se cometió un delito, pero se está provocando un daño irreparable". Es que "no tiene una imputación seria de un delito concreto".

"Nos llama poderosamente la atención que los fiscales se hayan retirado de la audiencia donde estaba el doctor Fellner para responder todas sus preguntas", afirmó Aguilar, al tiempo que indicó "No les interesa la resolución ni conocer la verdad".

